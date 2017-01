Scandaluri provocate de rudele pacienţilor în Spitalul de Boli Infecţioase

Cînd o persoană dragă este bolnavă, atît prietenii, cît şi familia acesteia vor să îi fie alături şi să o ajute cît de mult pot. În cazul în care bolnavul este spitalizat, rudele se duc la spital, uitînd că un pacient are nevoie de linişte şi tratament medical, şi nu de discuţii îndelungate despre problemele de acasă. “Spitalul nu este un loc pentru întîlniri. Gălăgia nu îşi găseşte locul aici. Noi nu permitem accesul tuturor celor care vin să vadă un pacient, ci doar a unuia singur. Dacă vor să îl vadă mai mulţi, trebuie să aştepte şi să intre pe rînd”, a declarat directorul Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Sorin Rugină. Deşi la intrarea în spital există un paznic care limitează accesul aparţinătorilor în unitatea medicală, incidente neplăcute au loc în spital. “Am avut un copil de trei ani internat, iar cea care a fost spitalizată cu el a fost bunica. Mama micuţului, care munceşte în Spania, s-a întors în ţară şi a venit la copil. Cele două femei au început să se certe, s-au păruit şi au făcut un scandal îngrozitor. Ulterior am aflat că părinţii copilului se aflau în litigiu, soarta acestuia fiind incertă, iar mama era nemulţumită de faptul că micuţul era în grija bunicii. Am chemat un echipaj de poliţie, ca să le liniştească”, a declarat dr. Rugină.

Acesta nu este singurul incident provocat de către aparţinători, care reuşesc să înşele vigilenţa paznicului. În urmă cu două luni, un grup de tineri a intrat în incinta spitalului, iar în momentul în care cadrele medicale i-au întrebat dacă vor să găsească o persoană anume, au devenit recalcitranţi. Medicii sînt de părere că tinerii erau în căutare de substanţe stupefiante. Deşi la Spitalul de Boli Infecţioase, există o cameră de supraveghere, aceasta nu este montată la intrarea vizitatorilor, ci la o anexă pe unde intră cadrele medicale. Mai mult decît atît, la intrarea principală există un singur paznic, iar în momentul în care acesta trebuie să intervină în altă parte din spital, acea uşă rămîne nepăzită. “Mai avem nevoie de încă un paznic. După ce vom termina lucrările de renovare ale spitalului, vom mai angaja încă o persoană”, a continuat directorul unităţii sanitare. Cum unele dintre rudele celor internaţi susţin că trebuie să vină la spital, deoarece nu pot lua legătura telefon cu pacienţii, din cauza faptului că telefonul din centraă prezintă mai tot timpul ton de ocupat, conducerea spitalului a instalat linii telefonice directe. De asemenea, cadrele medicale ale Spitalului de Boli Infecţioase susţin că, pentru evitarea incidentelor de pe secţii, ar fi indicat ca rudele să înţeleagă faptul că accesul în spital este posibil doar în timpul programului de vizită. Mai mult decît atît, medicii infecţionişti se confruntă cu o altă problemă care le răpeşte din timpul dedicat pacienţilor, şi anume favoritismele. “Ar trebui ca pacienţii care vin la noi să înţeleagă că medicul care i-a primit cînd era de gardă este cel care îi va îngriji pe parcursul spitalizării. Nu este corect să se dea sute de telefoane, ca un fel de lanţ al slăbiciunilor, pentru ca pacientul să fie transferat de la un doctor la un alt doctor. Cel care vrea o a doua opinie în afara celei a medicului de gardă, trebuie, conform legii emise de ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, să plătească această consultaţie”, a declarat dr. Rugină.