Scandalurile electorale s-au mutat din campanie în perioada post-alegeri

După o campanie electorală destul de liniștită, n-am fi zis că, după alegerile locale, scandalurile se vor ține lanț. Totuși, în cele trei săptămâni și jumătate care s-au scurs de la scrutinul pentru alegerea primarilor și consilierilor locali și județeni, au izbucnit mai multe conflicte în județ. Hârșova, Medgidia, Nicolae Bălcescu și Castelu sunt doar câteva dintre localitățile în care au fost scandaluri. De exemplu, la Hârșova, consilierii PNL și cei din PSD s-au aliat împotriva primarului Viorel Ionescu, ce face parte din ALDE. Această înțelegere le-a adus numai necazuri aleșilor liberali, care vor fi excluși din partid pentru că nu au respectat o dispoziție a conducerii centrale a PNL, de a nu face niciun fel de alianță cu PSD. La Medgidia, viceprimarul a fost ales din a doua încercare, pentru că, la prima ședință a Consiliului Local, aleșii nu s-au înțeles asupra persoanei care să ocupe această funcție. La Nicolae Bălcescu există riscul ca primarul proaspăt validat să fie demis, pentru că, la doar câteva zile după alegerile locale, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a declarat incompatibil. Și la Castelu a izbucnit un scandal cât casa. Prima ședință de constituire a Consiliului Local nu s-a ținut, pentru că aleșii PMP au plecat de la întrunire, nemulțumiți că cei din PSD și PNL nu au vrut să o valideze în calitatea de consilier local pe Antoneta Prodan. Din acest motiv, și primarul Nicolae Anghel a refuzat să depună jurământul de învestitură.

SCANDAL PE MARGINEA MORALITĂȚII PRIMARULUI

Nici comuna Dobromir nu a fost ocolită de probleme. După învestirea oficială a primarului Iusein Visel (PSD), care a revenit în funcție după patru ani în care administrația locală a fost condusă de Eugen Iliescu (PNL), validarea sa a fost contestată la Tribunalul Constanța. Motivul? Iusein Visel a fost condamnat la închisoare cu suspendare, pentru infracțiunile de uzurpare de calități oficiale și fals în acte. Faptele au fost comise în perioada fostului său mandat de primar (2008-2012), chiar în timp ce își exercita funcția. De altfel, cel care a depus plângerea e fostul consilier personal al primarului, în perioada în care această funcție era ocupată de Eugen Iliescu. „Într-adevăr, fostul meu consilier a făcut plângeri și atunci când actualul primar și-a depus candidatura, și după alegeri. Și eu am făcut contestații, dar toate demersurile mi-au fost respinse, pentru că primarului nu i s-a interzis dreptul de a candida sau de a ocupa o funcție publică, în ciuda condamnării penale. În acest caz, nu înțeleg în ce fel a fost pedepsit. În plus, nu este corect ca mie să mi se interzică să ocup o funcție publică timp de trei ani pentru că am fost găsit incompatibil, iar el, care a fost condamnat, să poată fi ales”, a declarat, pentru „Telegraf”, fostul primar al comunei Dobromir, Eugen Iliescu. Am încercat să luăm un punct de vedere și de la primarul Iusein Visel, dar el nu a putut fi contactat. Amintim că actualul edil a fost condamnat definitiv, în octombrie 2015, la șase luni de închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de doi ani și șase luni, pentru uzurpare de calități oficiale și fals. Instanța nu i-a impus nicio interdicție privind dreptul de a alege, a fi ales sau a ocupa vreo funcție publică. Plângerea privind validarea lui Visel în funcția de primar va fi soluționată joi, 7 iulie.

CONSILIUL SCANDALURILOR

Orașul Cernavodă se află pe un butoi cu pulbere. La fel ca în cazul municipiului Medgidia, viceprimarul nu a fost desemnat la ședința de constituire a Consiliului Local, pentru că aleșii au preferat să se certe, în loc să negocieze. Pentru acest post au fost propuși Mariana Mircea (ALDE) și Șerif Carjali (PNL). Niciunul nu a primit suficiente voturi pentru a fi validat în această funcție. Ca să fie ales viceprimar, un consilier are nevoie de voturile a cel puțin jumătate plus unu din numărul aleșilor prezenți la ședință. Certurile între consilierii din Cernavodă s-au extins în mediul online, unde PNL și PSD își aruncă reciproc acuze. În plus, singurul consilier M10, Aurelian Molnoș, a anunțat că și-a dat demisia din partid și a renunțat la mandatul de ales local, pentru că liderii i-ar fi impus să voteze propunerea ALDE (Mariana Mircea), în ciuda susținerii sale pentru PNL (Șerif Carjali). Pentru alegerea unui viceprimar, consilierii au fost convocați în ședință extraordinară în seara de joi, 30 iunie. În cadrul întrunirii, a fost ales în postul de viceprimar liberalul Șerif Cârjali, care a fost votat de nouă dintre cei 17 consilieri locali, în timp ce contracandidata sa, Mariana Mircea (ALDE), a obținut doar opt voturi.

