Scapă cine poate!

Doamna Plăcintă a făcut faţă cu greu tirului de întrebări la care a fost supusă de Dana Grecu, una dintre cele mai incisive realizatoare de emisiuni TV. În general, când sunt prinşi cu mâţa în sac, politicienii o dau cotită. Fiind prea departe de Ploieşti, locul unde fiecare o întoarce cum vrea, doamna Plăcintă nu a fost în stare nici măcar să o dea cotită! Ca un orbete, a bâjbâit pe lângă întrebările Danei, toate cu ţintă precisă, adoptând poziţia japonezului. Pe scurt, s-a făcut de Oha, un cunoscut curent nipon conform căruia poţi face ochii cât cepele. Întrebată ce părere are despre frauda din Parlamentul României, cu doamna Roberta Anastase în prim plan, interlocutoarea Danei Grecu a luat poziţia mutului rămas fără iapă. Pe indicatoarele care definesc regulile de circulaţie, poziţia mutului este reprezentată prin semnul mirării. După aceea, au urmat în cascadă alte întrebări incomode. În locul lor, doamna Plăcintă ar fi preferat mersul piticului. E drept, misiunea dânsei a fost mai mult decât ingrată. Pe vremea asta, la vremurile tulburi pe care le trăim, este destul de incomod să scoţi din foc castanele altora. De alfel, deloc întâmplător, avocaţii din oficiu ai PDL, recrutaţi după ce subit au murit lăudătorii preşedintelui Băsescu, s-au cam rărit. În curând, s-ar putea să dispară precum şuviţa prezidentului. În postura de avocat al PDL, au trecut-o toate apele. E greu să răspunzi pentru faptele altora. Doamna Plăcintă face parte din grupa răzleaţă a avocaţilor de conjunctură. Cum este şi domnul Gelu Vişan, extrem de tenace când trebuie să-l apere până în pânzele albe pe Traian Băsescu. După vorbă, după port şi excese, Vişan seamănă foarte bine cu fostul senator constănţean Viorel Pană. Şi atunci, în epoca lui Pană, era la fel de greu să joci rolul avocatului lui Băsescu, pentru că subiectul era unul cât se poate de incomod-dispariţia flotei. Gelu Vişan este mai încrâncenat decât Pană, ca şi cum ar ţine o sârmă ghimpată în gură, şi chiar mult mai dârz. Domnul Pană era obligat să acopere chestiunile discutabile privind flota. Astăzi, Vişan are o răspundere mult mai mare, fiind vorba de chestiunile discutabile privind starea naţiunii (naşpa). Valul flotei a trecut. În lipsa ei, am fost învăţaţi să facem pluta şi chiar să reactualizăm prin bârne acest mijloc de transport oarecum rustic. Spuneam că valul flotei a trecut. În schimb, valul sărăciei este pe punctul de a înghiţi întreaga naţiune. Flota a fost dată uitării. Sărăcia, cu urmările ei dezastruoase, rămâne, însă, în conştiinţa poporului. Din acest punct de vedere, avocaţii lui Băsescu au o misiune mai mult decât dificilă. Uneori, minciunile promovate de PDL sunt atât de evidente, încât, indiferent de grosimea obrazului, este din ce în ce mai greu să ţii piept criticilor de pretutindeni. Şi din acest punct de vedere, statutul avocaţilor băscieni nu este deloc de invidiat. Din echipa preşedintelui lipsesc doi “colţoşi”. Cotoiul se tolăneşte mereu vesel pe fotoliile Camerei Deputaţilor. Cristian Preda este europarlamentar. Se merită, nu-i aşa? Se anunţă vremuri şi mai grele pentru PDL şi, în aceeaşi măsură, pentru domnul preşedinte. În curând, va veni ora bilanţului final al guvernării pedeliste. În acel moment, cu siguranţă, avocaţii lui Băsescu vor fi mult mai interesaţi de propria lor soartă. Vorba aia, scapă cine poate!