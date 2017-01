Scapă Orban de demisie?

Liberalii se vor reuni, duminică, în Delegaţia Permanentă (DP), pentru a analiza rezultatele obţinute de organizaţiile PNL, vor lua act de dizolvarea conducerilor filialelor cu rezultate slabe, printre care şi cea din Bucureşti, şi vor începe discuţiile privind pregătirea alegerilor parlamentare. În primă fază, membrii DP vor analiza rezultatele obţinute de fiecare filială a partidului la alegerile locale, vor asista la depunerea mandatului de către conducerile celor şapte organizaţii care au obţinut sub 15% la votul politic pentru CJ, urmînd ca, în partea a doua, să discute despre pregătirea alegerilor generale. Măsura demiterii automate a liderilor celor şapte organizaţii PNL a fost anunţată, în prima şedinţă a BPC de după alegeri, de preşedintele partidului, Călin Popescu Tăriceanu. Printre cele şapte filiale reorganizate se află şi cea din Bucureşti, la conducerea căreia se află fostul candidat PNL la funcţia de primar general al capitalei, Ludovic Orban. Anunţul făcut de Tăriceanu a declarat o reacţie neaşteptată din partea lui Ludovic Orban, care i-a transmis liderului PNL, prin presă, că nu va demisiona, pe motiv că nu cunoaşte instituţia demisiei, dar şi pentru că nu se simte responsabil pentru scorul obţinut de partid în Bucureşti. Surse din interiorul formaţiuni politice spun că Orban ar putea scăpa de depunerea demisiei, dacă votul decisiv al membrilor Delegaţiei Permanente va fi secret, pentru că acesta ar avea sprijinul multor organizaţii, printre care şi cele cu scoruri slabe, vizate de decizia privind demisiile preşedinţilor de organizaţii. Aceleaşi surse susţin că Orban are şanse foarte mari să fie reales în fruntea filialei bucureştene, în condiţiile în care susţinătoarea sa, Norica Nicolai, a anunţat deja că îl va propune, în DP, pentru această funcţie, pe motiv că este singurul capabil să reorganizeze şi să aducă la performanţă această organizaţie. De altfel, el beneficiază şi de sprijinul vicepreşedintelui Crin Antonescu, al liderilor de la sectoare, dar şi al altor lideri care îi sînt prieteni. Orban trebuie să dea socoteală duminică nu doar pentru rezultatele obţinute în Bucureşti, ci şi pentru rezultatele filialei Dîmboviţa, unde este preşedinte interimar de cîteva luni. Orban va trebui să se apere şi pentru acest eşec, el urmînd să folosească drept argumente faptul că nu a avut foarte mult timp la dispoziţie pentru reorganizarea acestei filiale şi succesele pe care le-a înregistrat cu alte organizaţii pe care le-a adus la performanţă, cum ar fi aceea din Călăraşi. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, declara, miercuri, că DP va face “o analiză foarte serioasă asupra problemelor şi asupra punctelor slabe” pe care partidul le are în organizaţii care au obţinut rezultate sub 15% la alegerile locale şi îmbunătăţirea performanţelor acelor organizaţii prin atragerea şi implicarea de noi lideri în conducere. În ceea ce-l priveşte pe Orban, Motreanu a spus că acesta “rămîne unul dintre liderii importanţi ai PNL”, dar a subliniat că trebuie făcute modificări importante la nivelul conducerii PNL Bucureşti, menţionînd că “Ludovic Orban, alături de Tăriceanu, Bogdan Olteanu şi Crin Antonescu trebuie să formeze o echipă care să cîştige Bucureştiul”.