„Scăpările“ finanțării școlilor, în gura învățământului privat constănțean

Transferarea finanțării școlilor de la autoritățile locale la Inspectoratele școlare ridică numeroase probleme, mai ales că Ordonanța de Urgență care reglementează lucrurile are numeroase „scăpări“. Despre acest lucru au discutat marți, 12 decembrie, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța și cei ai unităților de învățământ partiocular acreditat. „Dorim o transparență totală și să eficientizăm rețeaua școlară învățând din practica celor din mediu privat“, a declarat inspectorul școlar general, Petrică Miu.

Și sugestiile reprezentanților școlilor private nu au contenit să apară. Cele mai multe au fost îndreptate spre formularea mai clară a modului de calcul al costului standard per elev/preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, estimarea efectivului de elevi pentru care se obține finanțarea, astfel încât să nu mai existe situații în care profesorii să nu-și primească banii pentru munca prestată.

Amintim că, de la 1 ianuarie 2018, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat vor primi finanţare de bază, în limitele costului standard per elev/preşcolar, de la bugetul de stat, din sumele defalcare din TVA de la Ministerul Educației prin Inspectoratele Școlare Județene. Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură din zone geografice.

Pe baza costului standard per elev/preşcolar se alocă:

- Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ

- Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a celor pentru bunuri şi servicii. Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat.

Concret, costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) în 2017 este stabilit la 330 lei/an. Coeficienţii de diferenţiere sunt stabiliţi în funcţie de tipul unităţii de învăţământ (grădiniţă, şcoala gimnazială, liceu teoretic, şcoală profesională, colegiu), numărul de elevi înscrişi, zone de temperatură (sunt şase zone de temperatură identificate), precum şi mediul urban/rural. De exemplu, pentru un liceu din zona 1 (judeţele Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman) cu până la 300 de elevi înscrişi, coeficientul aplicat va fi 1,1661, în timp ce pentru aceeaşi categorie de unitate de învăţământ situată în zona 6 (judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava) coeficientul aplicat va fi 1,3061.