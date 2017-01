Scăpările procurorilor şi tăcerea inculpaţilor

Senatorul Alexandru Mazăre a refuzat ieri, la ieşirea din sediul DNA, să dea declaraţii referitoare la dosarul deschis de procurorii anticorupţie în cazul amenajării campusului social Henri Coandă din Constanţa. El a fost citat la sediul central al instituţiei pentru a-i fi prezentate învinuirile de complicitate la luare de mită şi fals în declaraţii în dosarul în care este cercetat şi fratele lui, primarul Constanţei, Radu Mazăre. În cazul lui Alexandru Mazăre, instituţia anticorupţie nu a mai recurs la circul mediatic cu mascaţi care a fost regizat în 8 aprilie, atunci când primarul Constanţei a fost ridicat, de la o terasă din parcul Herăstrău, de un pluton de jandarmi înarmaţi până-n dinţi. Ieri, DNA a procedat civilizat, remiţând o citaţie şi aşteptând ca Alexandru Mazăre să îi răspundă. După ce s-a întâlnit cu procurorii, senatorul a cerut reprezentanţilor mass-media să înţeleagă că anul 2014 este unul electoral şi că politicienii fac parte din jocul electoral. Cât despre dosar... Senatorul a declarat că va aduce toate lămuririle în faţa unui judecător, singurul loc în care va dovedi că este nevinovat. „Nu pot să fac alte declaraţii, după cum ştiţi, s-a schimbat Codul de Procedură. Noi ne abţinem de la declaraţii, dar de la DNA apar stenograme. Refuz să mai joc rolul în această telenovelă numită telejustiţie”, a declarat Alexandru Mazăre.

Întrebat ce părere are despre faptul că şi fratele său a fost citat în dosar, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat: “Iar mă puneţi să vorbesc din dosar, iar o să-mi facă lăcrămaţii Kovesi că încerc să influenţez justiţia. Mă aşteptam să-l cheme. Sigur că e un caraghioslâc, pentru că procurorul acuză că, pentru a disimula mita pe care mi-a dat-o mie, israelianul a virat banii în contul meu şi în contul fratelui meu în aceeaşi zi. Păi, dacă voia să disimuleze, vira totul la el, nu la mine”. Primarul Constanţei se va prezenta astăzi, din nou, în faţa judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru a participa la judecarea contestaţiei DNA la decizia magistraţilor de respingere a cererii procurorilor privind arestarea lui preventivă. Mazăre s-a arătat optimist în ce priveşte rezultatul deliberărilor. “98% nu am emoţii pentru ziua de mâine (n.r. - astăzi) pentru că ştiu ce am făcut şi care este realitatea, însă niciodată nu poţi fi sigur dacă sunt sau nu presiuni”, a spus Mazăre.

În ce priveşte programul de Paşte al primarului Constanţei, acesta depinde de decizia magistraţilor: ”Există două posibilităţi: ori mă întorc în camera 17, unde mă aşteaptă băieţii ăia şi cu nea Ruşanu, cu unchiul (şi sper să nu-mi sforăie toată noaptea de Paşti), ori, dacă nu, o să mă duc în cartierul de săraci şi cu probleme, unde am făcut Paştele şi anul trecut. Cred că voi avea parte de a doua versiune, pentru că sunt convins că există un Dumnezeu sus care vede şi îi dă fiecăruia pe măsura lucrurilor bune pe care le-a făcut în viaţa asta“. Până la Paşte însă, înainte de a pleca la judecată, primarul a trecut pe la Înalt Preasfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.