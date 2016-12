Scarlett Johansson a născut o fetiță

Actrița americană Scarlett Johansson a dat naștere unei fetițe, pe nume Rose. Atașatul de presă al actriței, Marcel Pariseau, a confirmat informația relatată de presa americană. Numele fetiţei este Rose Dorothy, primul prenume fiind un omagiu adus de actriţă buncii ei, "primul francofon al familiei", aşa cum a numit-o în discursul de acceptare a unui premiu César onorific la Paris, în luna februaria a acestui an. Potrivit AFP, acesta este primul copil al lui Scarlett Johansson, în vârstă de 30 de ani, care s-a căsătorit în 2008 cu actorul canadian Ryan Reynolds de care a divorțat însă după doi ani. Ea este logodită în prezent cu francezul Français Romain Dauriac și a devenit cunoscută marelui public datorită rolului său din filmul „Lost in Translation” regizat de Sofia Coppola. Scarlet Johansson a primit patru premii Golden Globe pentru rolurile sale din „Lost in Translation” și „Match Point”, de Woody Allen, regizor alături de care a filmat o serie de succese, între care și popularul „Vicky Cristina Barcelona”. A devenit o actriţă de prim rang la Hollywood şi a câştigat un premiu Tony pentru evoluţia sa din piesa de pe Broadway "A View from a Bridge"