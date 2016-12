Scarlett Johansson, actriţa cel mai bine plătită

Actriţa americană Scarlett Johansson, în vârstă de 27 de ani, a confirmat de curând că va interpreta din nou personajul Black Widow într-o continuare a filmului ”Răzbunătorii / The Avengers”. Frumoasa vedetă a devenit, astfel, actriţa cel mai bine plătită pentru un rol într-un film, după ce a primit un onorariu de 20,2 milioane de dolari pentru a juca în pelicula ”The Avengers 2”. Cu acest onorariu, Scarlett Johansson a doborât precedentul record stabilit de Angelina Jolie, care a încasat un onorariu de 19 milioane de dolari pentru rolul din ”Turistul / The Tourist” (2010). Lungmetrajul ”Răzbunătorii / The Avengers” a obţinut încasări de 1,45 miliarde de dolari pe plan mondial, ocupând locul al treilea în topul filmelor cu cele mai mari încasări din istorie. Potrivit unei surse, ceilalţi actori principali din distribuţia filmului ”The Avengers”, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth şi Jeremy Renner, vor beneficia, la rândul lor, de o mărire cu 50% a onorariilor, pentru a juca într-o continuare a acestei pelicule, ce va fi turnată în anul 2013.

DEBUT TIMPURIU Scarlett Johansson s-a remarcat la vârsta de 12 ani, jucând alături de Robert Redford în filmul ”Îmblânzitorul de cai / The Horse Whisperer”, în 1998. După acel rol, Scarlett Johansson a devenit o actriţă de prim rang la Hollywood, a primit patru nominalizări la Globul de Aur şi a câştigat un premiu Tony pentru evoluţia sa din piesa de pe Broadway ”A View from a Bridge”, s-a remarcat în filme precum ”Rătăciţi printre cuvinte / Lost in Translation”, pentru care a câştigat premiul BAFTA, dar şi ”Fata cu cercel de perlă”, ”Cântec de iubire”, ”Match Point”, ”Jurnalul unei dădace”, ”Vicky Cristina Barcelona” şi ”Cealaltă moştenitoare Boleyn”.