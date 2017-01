Scarlett Johansson, cea mai bună actriţă de pe Broadway?!

Scarlett Johansson a primit, duminică seară, la New York, premiul pentru Cea mai bună actriţă într-o piesă de teatru, la cea de-a 64-a ediţie a Tony Awards, care-i premiază pe artiştii de pe Broadway şi din teatru, în general. Recompensată pentru rolul din adaptarea piesei ”Vedere de pe pod” de Arthur Miller, jucată înainte în 1955, tot pe Broadway, Scarlett Johansson şi-a primit premiul cu multă emoţie, fiind prima sa prestaţie teatrală apreciată astfel de confraţi. ”Să fiu primită în această comunitate teatrală este pentru mine un vis”, a mărturisit actriţa de 25 de ani la primirea premiului. ”Încă de când eram mică, voiam să joc pe Broadway şi iată-mă în faţa dvs.!”, a adăugat ea. De asemenea, actriţa i-a mulţumit soţului ei, ”canadianul cu care-şi împarte viaţa”, actorul Ryan Reynolds. Titlul de Cel mai bun actor de teatru i-a revenit în acest an lui Denzel Washington.

Musicalul ”Memphis”, ce redescoperă rădăcinile rock \'n\' roll-ului şi ”Red”, un spectacol inspirat din viaţa şi opera artistului Mark Rothko, au fost recompensate cu cele mai prestigioase distincţii din teatrul american. Spectacolul ”Memphis”, inspirat din viaţa DJ-ului Dewey Phillips, cu coloana sonoră alcătuită din piese rock, soul şi gospel, a fost desemnat învingătorul categoriei Cel mai bun musical. Spectacolul ”Red”, o producţie în care actorul britanic Alfred Molina are o evoluţie convingătoare în rolul artistului Mark Rothko, a primit şase trofee, impunându-se şi la categoriile Cea mai bună piesă de teatru şi Cea mai bună regie. Însă Denzel Washington l-a învins pe Alfred Molina în cursa pentru trofeul categoriei Cel mai bun actor, graţie rolului din piesa ”Fences” de August Wilson. Viola Davis s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă, pentru partitura din aceeaşi piesă – ”Fences” -, cea a soţiei personajului interpretat de Denzel Washington. ”Fences” a fost desemnat, totodată, Cea mai mai bună reluare, după ce piesa originală a fost desemnată Cel mai bun spectacol de teatru în 1987. Spectacolul ”La Cage aux Folles” a fost desemnat Cea mai bună reluare a unui musical, iar actorul britanic Douglas Hodge a fost recompensat cu trofeul categoriei Cel mai bun actor într-un musical. Catherine Zeta-Jones a triumfat la categoria Cea mai bună actriţă într-un musical, pentru rolul ei de debut pe Broadway în spectacolul ”A Little Night Music”.

Gala premiilor Tony a fost prezentată de actorul Sean Hayes, iar trupa Green Day a susţinut un recital, interpretând câteva piese de pe albumul ”American Idiot” - devenit un musical de succes pe Broadway -, în faţa unui public în care s-au aflat multe celebrităţi, precum Cate Blanchett, Will Smith, Antonio Banderas şi Jay-Z. Decernate de American Theatre Wing şi de League of American Theatres and Producers, premiile Tony au fost create în 1947, în memoria Antoinettei (Tony) Perry, preşedinta American Theatre Wing în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Din 1978, gala premiilor Tony este difuzată de postul de televiziune CBS şi se desfăşoară la Radio City Music Hall din New York. Aproximativ 750 de specialişti din industria teatrului - actori, regizori, jurnalişti - votează câştigătorii premiilor Tony.