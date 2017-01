Actriţa Scarlett Johansson critică modul în care sînt tratate actriţele în vîrstă la Hollywood şi susţine că industria cinematografică se poartă urît cu femeile, considerînd că acestea şi-au încheiat cariera după ce au ajuns la o anumită vîrstă. “Femeile îşi cam pierd din valoare, în vreme ce bărbaţii au mai mult succes pe măsură ce îmbătrînesc, precum vinul sau orice altceva. Este ceva de genul, «Oh, a trecut de floarea vîrstei şi nu mai poate interpreta rolul unui sex simbol». Este doar o prejudecată legată de femei, în general, şi în mod special în această industrie. Este o industrie foarte, foarte înfumurată”, a declarat vedeta. Actriţa în vîrstă de 23 de ani este ea însăşi un sex simbol, putînd fi văzută în prezent pe marile ecrane în noul film al lui Woody Allen, “Vicky Cristina Barcelona”. “Persoanele care se ocupă de coafarea părului şi a machiajului meu petrec ore întregi pentru a-mi pune pe corp lucruri care să mă facă să par mai atrăgătoare. Cred că sînt rare momentele în care te simţi frumoasă. Nu mă uit niciodată în oglindă să-mi spun «Sînt foarte frumoasă», însă mă uit în oglindă şi-mi spun «Da, sînt atrăgătoare.»”, a declarat Scarlett Johansson.

Declaraţiile lui Scarlett Johansson sînt printre cele mai recente critici la adresa industriei cinematografice făcute de actriţele de la Hollywood. Faye Dunaway, în vîrstă de 67 de ani, a declarat recent: “Sînt furioasă pentru că ei mă cred prea bătrînă pentru a juca rolul unei femei de care sînt interesaţi nişte bărbaţi precum Jack Nicholson şi Clint Eastwood. De ce să joc rolul unei surori sau al unei mame, cînd bărbaţi precum Jack şi Clint, care sînt mai în vîrstă decît mine, au pe marile ecrane iubite care le-ar putea fi fiice sau chiar nepoate?”. Sharon Stone a declarat în cadrul ceremoniei premiilor Academiei americane de Film din urmă cu zece ani: “Cînd mergeam la premiile Oscar, era ceva de genul, «Oh, a avut loc o săpătură arheologică şi priviţi ce am descoperit, o femeie în vîrstă de 40 de ani»”. Anul trecut, Demi Moore, în vîrstă de 45 de ani, a fost auzită afirmînd: “Ultimii ani au reprezentat o provocare, avînd în vedere vîrsta pe care o am. M-am simţit ca şi cînd ei nu ar fi ştiut ce să facă cu mine. Nu am 20 de ani. Nici 30. Nu există multe roluri bune pentru femeile care au depăşit vîrsta de 40 de ani”. Demi Moore a precizat că multe dintre roluri nu sînt complexe, ci se referă la a fi mama sau soţia cuiva.