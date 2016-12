Scarlett Johansson debutează pe Broadway

Actriţa americană îşi va face debutul pe Broadway într-o nouă adaptare a dramei ”A View from the Bridge”, scrisă de Arthur Miller. Respectînd tendinţa tot mai accentuată din ultima vreme a starurilor de la Hollywood de a juca pe Broadway, Scarlett Johansson, în vîrstă de 24 de ani, urmează să urce pe scenă alături de actorul Liev Schreiber, în această piesă dramatică a cărei acţiune se desfăşoară în America anilor \'50 şi care prezintă povestea unui docher din Brooklyn obsedat de nepoata sa în vîrstă de 17 ani. Repetiţiile vor începe pe 28 decembrie, iar spectacolul va fi jucat timp de 14 săptămîni.

Liev Schreiber, partenerul de viaţă al actriţei Naomi Watts, are la activ mai multe roluri atît în film, cît şi în teatru. Acesta a urcat de mai multe ori pe scena de pe Broadway şi a fost recompensat în 2005 cu un premiu Tony pentru rolul din spectacolul de teatru ”Glengarry Glen Rose”. Totodată, Liev Schreiber a regizat lungmetrajul ”Everything Is Illuminated / Totul e iluminat”, pentru care a cîştigat premiul Biografilm la Festivalul de Film de la Veneţia, în 2005. La rîndul său, Scarlett Johansson a devenit celebră cu rolul său din filmul ”The Horse Whisperer / Îmblînzitorul de cai” în 1998, consolidîndu-şi statutul de star cu partituri precum cele din ”Lost in Translation / Rătăciţi printre cuvinte”, pentru care a cîştigat premiul BAFTA sau ”Girl with a Pearl Earring / Fata cu cercel de perlă”. Şi-a lansat, anul acesta, al doilea album muzical, împreună cu muzicianul american Pete Yorn.

Pe lista celorlalţi actori celebri care au jucat sau urmează să joace pe Broadway, anul acesta, se numără Jude Law, Hugh Jackman, Daniel Craig, Sienna Miller şi Catherine Zeta-Jones.