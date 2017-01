Scarlett Johansson s-a făcut roşcată!

Tînăra actriţă a eclipsat întreaga distribuţie a celui mai nou film al său, comedia romantică “He\'s Just Not That Into You”. Într-o rochie lungă cu imprimeu floral, semnată Oscar de la Renta, care îi scotea în evidenţă silueta fără cusur, Scarlett Johansson, în vîrstă de 24 de ani, a fost adevărata vedetă între vedete, avînd în vedere că la premiera de la Los Angeles s-a aliniat întreaga distribuţie a filmului, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Ginnifer Goodwin şi Jennifer Connelly, Ben Affleck, Kevin Connolly şi Bradley Cooper. Colegele de distribuţie chiar au făcut eforturi pentru a rupe inima tîrgului, dar prospeţimea şi eleganţa lui Scarlett Johansson nu au putut fi egalate. În mod neaşteptat, Jennifer Aniston, de obicei o răsfăţată a mass-mediei de peste Ocean, a avut cel mai mult de suferit. Fosta soţie a lui Brad Pitt a optat neinspirat pentru un costum negru Burberry, care a atras atenţia asupra maturităţii sale, deşi de obicei este insesizabilă vîrsta sa de 40 de ani. A făcut vîlvă însă graţie unui comentariu apărut pe blogul iubitului său, compozitorul şi cîntăreţul american John Mayer, care a scris că este pe cale să-i facă el însuşi un inel de logodnă.

Într-o seară în care tinereţea a fost cuvîntul de ordine, Scarlett Johansson a făcut o schimbare de imagine îndrăzneaţă, renunţînd la blondul care a făcut-o celebră şi i-a cîştigat statutul de vedetă sexy, pentru roşcat, o culoare mai potrivită pentru noua sa imagine de actriţă aşezată la casa ei. Toate cele cinci actriţe au ales stiluri vestimentare diferite, dar nu şi automat cele care le prind cel mai bine. Actriţa britanică Jennifer Connelly, în vîrstă de 38 de ani, deţinătoare a unui premiu Oscar, şi-a etalat picioarele lungi într-o minirochie verde, semnată Balmain, asortată cu o pereche de sandale cu cristale, estimată la 1.335 de lire sterline, purtînd semnătura aceleeaşi case de modă. Exotica încălţăminte a mai putut fi văzută şi în picioarele noii fete Bond, actriţa britanică Gemma Arterton, la premiera londoneză a celui mai recent film al seriei, “Quantum Of Solace”, anul trecut. Drew Barrymore, de 33 de ani, a ales tot o minirochie, dar de culoare neagră, care avea trenă. Şi Ginnifer Goodwin, în vîrstă de 30 de ani, s-a prezentat într-o rochie scurtă, de culoarea portocalei şi sandale cu pietre preţioase. A fost prima apariţie în public a actriţei, de la despărţirea de actorul Chris Klein, în luna decembrie, dar nu a reuşit să convingă că a reuşit să treacă de acest moment.

Protagoniştii masculini, Ben Affleck, Kevin Connolly şi Bradley Cooper, cărora le-a mai dat o mînă de ajutor şi Justin Long, fostul iubit al lui Drew Barrymore, abia au atras atenţia în costumele lor negre impecabile. Este drept şi că viaţa lor personală aşezată nu prea dă apă la moară paparazzilor.