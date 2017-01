Scarlett Johansson şi Ryan Reynolds s-au căsătorit în Canada!

Cele două vedete au reuşit să ia prin surprindere pe toată lumea, unindu-şi destinele într-o ceremonie restrînsă, în Canada, în cursul zilei de sîmbătă. Scarlett Johansson şi Ryan Reynolds s-au căsătorit într-o staţiune de lîngă Vancouver. Printre invitaţi s-au numărat mama miresei, Melanie Sloan şi fratele actriţei, Adrian Johansson. Nunta survine la numai patru luni de la logodna lor de pe 5 mai. De atunci, actriţa şi-a afişat şi inelul cu un diamant de trei carate, estimat la 33.000 de dolari. Indicii cu privire la nunta iminentă au venit la începutul lunii septembrie, cînd Scarlett Johansson spunea că este hotărîtă să ţină căsătoria ei cu Ryan Reynolds „pe cît posibil de privată”.

Scarlett Johansson, în vîrstă de 23 de ani, şi-a început relaţia cu Ryan Reynolds, de 31 de ani, anul trecut, la puţin timp după ce acesta se despărţise de cîntăreaţa canadiană Alanis Morissette. Este prima căsătorie pentru fiecare dintre cei doi, iar cuplul îşi poate pune în aplicare planurile de a întemeia o familie. Ryan Reynolds dezvăluia recent că vrea cît de repede să facă copii cu Scarlett Johansson. „Mă simt de parcă trebuie să duc la bun sfîrşit modelul genetic”, declara actorul.

Considerată drept una dintre cele mai sexy actriţe din lume, Scarlett Johansson a devenit faimoasă de timpuriu odată cu rolul din filmul “Îmblînzitorul de cai” din 1998, pe cînd avea 14 ani. Şi-a consolidat statutul cu roluri precum cele din “O lume de fantome” şi “Rătăciţi printre cuvinte”, pentru care a cîştigat premiul BAFTA sau “Fata cu cercel de perlă”. În luna mai a acestui an, Scarlett Johansson a debutat şi în muzică, cu un album intitulat “Anywhere I Lay My Head”, ce prezintă coveruri după piese ale lui Tom Waits. La rîndul său, Ryan Rodney Reynolds este un actor canadian, care a început să se bucure de popularitate şi în SUA cu rolul din sitcomul “Two Guys and a Girl”. Şi-a construit apoi o carieră la Hollywood, jucînd atît în comedi romantice, dar şi în roluri dramatice.