Scarlett Johansson va vizita bazele militare din Irak

Actriţa Scarlett Johansson va vizita tabere ale soldaţilor americani din Irak, în toamna acestui an, pentru a le ridica moralul, potrivit ziarului britanic “The Sun”. În vîrstă de 22 de ani, Scarlett Johansson, a spus că va încerca să îi facă pe soldaţi să se simtă mai bine. “Nu ştiu dacă o să le cînt”, a declarat actriţa. “Probabil o să mă urc pe scenă şi o să-mi folosesc sex appeal-ul”, a explicat vedeta, care a adăugat că e fericită că are posibilitatea de a face ceva pentru trupele americane aflate în Irak.

Scarlett Johansson va juca, în următoarea perioadă, în producţii foarte diverse, de la o comedie despre relaţiile moderne, “He\'s Just Not That Into You”, pînă la un film inspirat dintr-o serie de benzi desenate, “The Spirit” şi un altul de epocă, “Mary Queen of Scots”. După rolul din filmul lui Christopher Nolan “The Prestige”, Scarlett Johansson a jucat recent în “The Nanny Diaries”, care va avea premiera în România în luna noiembrie.