Scaunul şi biroul lui Hitler, scoase la licitaţie

Scaunul şi biroul lui Hitler din apartamentul pe care acesta îl avea la Munchen, în anul 1930, vor fi vîndute în cadrul unei licitaţii, estimîndu-se că ar putea fi adjudecate în schimbul sumei de un milion de dolari. Piesele din stejar au fost achiziţionate de un colecţionar american anonim, după ce au fost vîndute de Guvernul Statelor Unite. Apartamentul lui Hitler a fost ocupat de armata americană după căderea oraşului Munchen, în 1945.

Cele două obiecte de mobilier se aflau în apartamentul lui Hitler în momentul în care acesta a semnat, înainte de declanşarea celui de-al doilea război mondial, declaraţia comună cu Neville Chamberlain, în 1938. Mobilierul, care deja a stîrnit interesul, va fi vîndut în particular. Este vorba despre mobilier de calitate fină, ce ar putea fi vîndut cu peste un milion de dolari. În noiembrie 1929, în perioada în care Adolf Hitler a fost introdus în societate şi plasat pentru a prelua cea mai importantă poziţie politică, a cerut să i se livreze o garnitură de mobilier la reşedinţa sa privată din Prinzregentenplatz. Biroul a fost realizat de un fost fabricant de mobilă al curţii din Bavaria. Mobilierul include un birou, un raft de cărţi, o masă şi scaune. Biroul rectangular are în centru o suprafaţă de scris din piele şi cîte un sertar de fiecare parte. Sub sertare se află dulapuri, în cel din stînga existînd un spaţiu special pentru amplasarea unui seif.