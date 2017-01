Scenariştii de la Hollywood îşi caută inspiraţia în Franţa

Franţa invită zece scenarişti americani să viziteze Lorena şi ţinuturile Loarei, pentru a crea scenarii made in France, pentru Hollywood. Acesta este cel de-al treilea an consecutiv în care Consulatul Franţei la Los Angeles şi Film France, care se ocupă de promovarea filmelor în Hexagon, organizează acest proiect original, care are ca scop atragerea scenariştilor americani. ”La început am fost surprins de invitaţie, pentru că scenariştii nu au un cuvânt de spus în ceea ce priveşte alegerea locurilor de filmare, acest lucru fiind mai degrabă treaba producătorilor. Dar, după aceea, am realizat că este o idee strălucită, deoarece noi suntem primii care dăm viaţă proiectului”, a declarat, la întoarcerea sa în Los Angeles, John Brancato, scenaristul filmului ”Terminator 3”.

În lupta care se dă între state pentru a atrage bani de la Hollywood, Franţa a câştigat deja puncte serioase, scutirile de la plata impozitului practicate în această ţară convingând deja studiourile Warner să filmeze în această ţară mai multe scene din ”Inception / Începutul” de Christopher Nolan şi ”Hereafter” de Clint Eastwood. Invitând scenariştii să viziteze regiunile turistice, Franţa încearcă să atragă artiştii americani şi pe filieră creativă. ”Când scrii, ai mereu dorinţa să revii la ceea ce cunoşti mai bine”, a declarat Josh Olson, autorul scenariului ”A History of Violence” de David Cronenberg. ”Înainte de a veni în Franţa, scriam un scenariu în care personajele mergeau în vacanţă în Hamptons, lângă New York. Dar acum, mă gândeam că ar putea să meargă în vacanţă în Franţa”, afirmă acesta. La rândul său, Katherine Fugate, care a semnat mai multe comedii romantice printre care şi „Valentine\'s Day” de Garry Marshall, a declarat că experienţa franceză a influenţat-o din punct de vedere creativ. ”Personal, nu am scris niciodată ceva ce nu am experimentat dinainte, deoarece trebuie să mă simt conectată emoţional la ceea ce scriu”, a declarat aceasta. ”Scenariştii şi creatorii, în special, trăiesc într-o lume paralelă, pe care trebuie să o alimenteze în permanenţă”, a adăugat scenarista.

Într-o săptămână, cei zece autori au vizitat Linia Maginot, au survolat oraşul Metz, au vizitat castele, ruine şi Muzeul Jules Verne. ”Am impresia că am petrecut două luni în Franţa”, a afirmat John Brancato. ”Linia Maginot, un castel vechi de şase secole... Istoria omniprezentă pe care oamenii o percep în mod diferit... Asta mă inspiră”, a spus el. Şi Stuart Beattie, scenarist al filmelor ”Collateral”, ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe” şi ”Australia”, a fost frapat de ”prezenţa istoriei şi de ideea tuturor vieţilor care s-au succedat în aceste locuri”. ”Deseori, scenariştii se autoizolează, la Hollywood”, a spus John Brancato. ”Există o competiţie a proiectelor, ne rescriem filmele unul altuia, dar foarte rar ne vedem faţă în faţă. Am avut mai multe discuţii despre cinema în săptămâna asta în Franţa decât în toată viaţa mea”, a spus acesta.