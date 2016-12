Scenariu de risc pentru şomerii români

Rata şomajului ar putea ajunge la 9% la finele acestui an, într-un scenariu de risc, cu 1,7 puncte procentuale peste proiecţia de bază luată în calcul de Guvern, şi ar urma să coboare la 6,7% anul viitor, ca efect al reluării creşterii economice. \"După creşterea foarte mare a numărului şomerilor înregistraţi în anul 2009, se aşteaptă ca numărul acestora să scadă an de an, în condiţiile creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă. Pentru perioada următoare sunt prognozate scăderi ale ratei şomajului înregistrat până la 6,2% în 2012\", se arată în proiectul programului de convergenţă al României pentru perioada 2009-2012. În scenariul de risc, rata şomajului ar urma să se plaseze la 8,5% în 2011 şi la 7,9% în 2012. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rata şomajului a ajuns la 8,1% în prima lună a acestui an, de la 7,8% la finele anului trecut şi 4,9% în ianaurie 2009. În luna ianuarie erau înregistraţi 740.982 de şomeri, cu 31.599 mai mulţi decât în ultima lună din 2009. Şeful misiunii FMI care a evaluat acordul stand-by încheiat cu România, Jeffrey Franks, a declarat la finele lunii ianuarie că şomajul va continua să crească până la jumătatea acestui an şi ar putea atinge un milion de persoane. Programul de convergenţă este revizuit în fiecare an şi este transmis la Bruxelles după aprobarea de către Guvern.