Scenariul FMI, mai puţin probabil decât sfârşitul lumii

RAPORTUL BUCLUCAŞ Un scenariu precum cel imaginat de Fondul Monetar Internaţional (FMI), în care o amplificare a crizei euro duce la o scădere cu 5% a PIB-ului şi la o depreciere cu 15 - 20% a leului în faţa euro, este posibil, însă probabilitatea este infimă, sub 2%, spune economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea. „Nu este scenariul de bază al Fondului, chiar şi ei au admis că probabilitatea este mică”, a comentat Lazea. Potrivit celui mai recent raport al FMI, România are legături comerciale şi financiare strânse cu membrii zonei euro, fapt care ne-ar afecta puternic în cazul în care criza datoriilor suverane se inflamează: „Exporturile către Germania, Italia şi Franţa reprezintă aproximativ 40% din schimburile comerciale totale, iar sistemul bancar este în mare parte controlat de bănci din zona euro. Împrumuturile denominate în valută formează aproximativ 60% din creditele către sectorul privat”. Potrivit FMI, sunt cinci riscuri importante pe care ar trebui să le luăm în seamă - intensificarea crizei din zona euro, accelerarea dezintermedierii de către grupurile bancare străine, reticenţa la reforme a populaţiei şi politicienilor, atragerea slabă a fondurilor europene şi blocarea accesului la pieţele financiare.

N-AVEM PROPULSIE Analiştii sunt de acord cu economistul-şef al BNR, apreciind că şansele ca zona euro să se prăbuşească sunt mici. „Un cutremur în sistemul bancar european nu mai este posibil în momentul de faţă. Pentru România, grija cea mare este legată de o recesiune pronunţată în zona euro, fiindcă ajustările de acolo, din Spania, Italia sau Portugalia, pot accentua cercuri vicioase. Reluarea creşterii economice care urmează corecţiilor fiscale este problematică”, spune fostul ministru de Finanţe Daniel Dăianu, precizând că o recesiune accentuată în vestul Europei înrăutăţeşte perspectiva de creştere economică pentru 2013 - 2014. „Noi nu avem forţă propulsivă. Ar trebui să compensăm printr-o creştere mare a absorbţiei fondurilor europene, prin diminuarea ineficienţei companiilor de stat şi prin disciplinarea sectorului public”, a conchis Dăianu.

PORTIŢĂ PENTRU SPECULĂ Şi secretarul general al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR), Mihai Ionescu, apreciază că scenariul FMI este improbabil, fiind doar o portiţă prin care speculatorii pot inflama cursului valutar: „Sper că atât Banca Naţională, cât şi Ministerul Finanţelor să nu cadă în plasa prezicătorilor pesimişti, chiar dacă vin de la Fondul Monetar Internaţional sau de la alte organisme internaţionale. Noi avem experienţa anilor 2010 - 2011, când tocmai stabilitatea monedei naţionale a fost motivul principal pentru care România a fost campioana Europei în materie de recuperare a pierderilor”.