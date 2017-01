Scene erotice filmate în biserici constănţene de adepţi MISA?!

Un film pentru adulţi difuzat pe mai multe site-uri din Danemarca, dar şi pe pagina web a mişcării MISA din Copenhaga, loveşte puternic la temelia bisericilor româneşti. Potrivit cotidianului \"Gardianul\", mai multe scene din producţia erotică \"Secretele Seducţiei\", realizată de adepţii lui Gregorian Bivolaru, au fost filmate în lăcaşuri de cult constănţene. Povestea peliculei pentru adulţi, care va fi publicată în ediţia de astăzi a ziarului \"Gardianul\", a început în anul 2001, cînd \"regizorii yoghini\" ar fi filmat cîteva scene fierbinţi în Bazilica Romano - Catolică \"Sfîntul Anton\" şi Capela Militară din Constanţa. Cu toate că nu este vorba de producţia omonimă care a declanşat scandalul în care a fost implicată judecătoarea Simona Lungu, şi ea adeptă MISA, scenele prezintă o tînără îmbrăcată sumar, care se mîngîie şi visează la iubitul său. Atît Emil Berdeli, cît şi Mihnea Petre Tîrvu, jurnaliştii \"Gardianul\" care au investigat acest caz, susţin că imaginile au fost filmate de profesionişti, în timpul zilei. \"Tînăra apare mai întîi pe plajă, apoi în biserici. Aceasta invocă Divinitatea şi chiar avem senzaţia că se gîndeşte la Divinitate ca la un bărbat\", a declarat Berdeli. Cei doi jurnalişti susţin că cele mai importante dovezi sînt reprezentate de decorurile similare, candelabrele şi crucifixurile care apar atît în producţia erotică, cît şi în cele două lăcaşuri de cult.

În replică la afirmaţiile incendiare ale cotidianului bucureştean, reprezentanţii Vicariatului Catolic de Dobrogea, dar şi cei ai Arhiepiscopiei Tomisului, susţin că întreaga poveste are rolul de a denigra imaginea Bisericii. \"Am auzit despre acest film, chiar sînt contrariat şi indignat de ceea ce se întîmplă. Cred că numai un om fără credinţă ar fi putut recurge la o asemenea blasfemie. Nu am ştiut nimic pînă acum, dar nu cred că aceste presupuse scene au fost filmate în Catedrală\", a declarat Vicarul catolic de Dobrogea, monseniorul Ştefan Ghenţa. Înalta faţă bisericească susţine că lăcaşul de cult este deschis tuturor credincioşilor şi personalul de serviciu ar fi sesizat orice activitate dubioasă. \"Poate fi vorba despre o înscenare sau de alte interese care nu au a face cu biserica. Sîntem oameni, ne facem datoria de credinţă după cum credem mai bine, însă chiar şi Isus Hristos a fost trădat de Iuda\", a precizat monseniorul Ghenţa. Pe de altă parte, purtătorul de cuvînt al Arhiepiscopiei Tomisului, Liliana Năclad, crede că aşa-zisa producţie este un \"truc ieftin\". \"Poate fi vorba de un colaj, dar numai un profesionist poate să decidă. În orice caz, este o faptă condamnabilă şi această tevatură nu face deloc bine Bisericii\", a concluzionat Liliana Năclad.