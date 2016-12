Scene incredibile într-un club din Costineşti

Un telespectator a trimis la Realitatea TV imagini incredibile cu elevi de cel mult 13 ani care au fost duşi într-un club din Costineşti chiar de profesorii cu care veniseră în tabără pe litoral. \"Eu, în momentul în care am intrat în acest club din Costineşti, am rămas şocat. Nu ştiam dacă am intrat într-o grădiniţă de copii sau într-un club pentru adolescenţi sau oameni maturi. Copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 12 ani care aveau ţigara aprinsă în mână, copii de 5-13 ani care erau pe ringul de dans. Acel ring de dans cred că era, în mod normal, rezervat animatoarelor, pentru că era mult mai înalt decât nivelul solului. Imagini şocante pentru orice om care se gândeşte că într-o bună zi va deveni părinte şi îşi va lăsa copilul pe mâna unui pedagog într-o tabără şcolară\", a declarat, la Realitatea TV, Gabriel Roşca, telespectatorul care a trimis imaginile. Cazul a fost preluat de Inspectoratul Şcolar din judeţul din care provin copiii.