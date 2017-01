Scenele de film în care se fumează influenţează negativ tinerii

O campanie iniţiată de organizaţia britanică de sănătate Action on Smoking and Health (ASH) avertizează că scenele de film în care se fumează au o influenţă negativă asupra adolescenţilor din lumea întreagă. Mai multe studii realizate în SUA, Germania şi Mexic au evidenţiat acest fapt. Problema afectează în egală măsură ţările în curs de dezvoltare şi statele dezvoltate, mai spune ASH, care cere eliminarea acestor scene din filme. În noiembrie 2006, cel mai mare producător de ţigarete din SUA, Philip Morris, a cerut studiourilor de la Hollywood să evite utilizarea produselor sale în filme, în cazul în care asemenea scene ar putea avea o influenţă negativă asupra copiilor. ASH cere autorităţilor să interzică reclamele la mărcile de tutun şi ţigarete în filme. În plus, organizaţia cere ca înainte de proiecţia filmelor în care există astfel de scene, să se difuzeze reclame antifumat cu impact puternic şi ca astfel de producţii să fie recomandate doar adulţilor.

Criticii acestei campanii, printre care se numără şi membrii asociaţiei pro-fumat Forest, spun că filmele portretizează viaţa reală şi că în realitate, un sfert dintre adulţii din ţările vestice sînt fumători. Simon Clark de la Forest este de părere că dacă fumatul va fi transformat în tabu, ar putea deveni şi mai atractiv pentru tineri. Cel mai recent studiu american publicat în revista “Pediatrics” estimează că adolescenţii americani cu vîrste cuprinse între 10 şi 14 ani au putut vedea 13,9 miliarde de scene de film în care se fumează. Un alt studiu, realizat în Germania şi publicat în “American Journal of Preventive Medicine”, sugerează că tinerii care au văzut cele mai multe scene de acest tip prezintă de două ori mai multe riscuri de a deveni fumători faţă de adolescenţii care au văzut cele mai puţine scene de film în care este prezentat acest viciu.