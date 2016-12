Schimb de experienţă între Benedict Cumberbatch şi Robert Downey Jr.

Actorul britanic Benedict Cumberbatch a făcut schimb de experienţă cu Robert Downey Jr. pentru rolul celebrului detectiv Sherlock Holmes. Britanicul interpretează rolul genialului detectiv într-o serie de televiziune produsă de BBC, în timp ce Robert Downey îl joacă pe Sherlock Holmes în seria de superproducţii în regia lui Guy Ritchie ”Sherlock Holmes” şi ”Sherlock Holmes: A Game of Shadows”. Cei doi actori s-au întâlnit recent pentru a discuta despre abordarea acestor roluri. ”Am stat noaptea trecută (duminică spre luni) pe canapea cu Robert Downey Jr. şi am avut prima noastră conversaţie despre rolul pe care amândoi îl intrepretăm, Sherlock Holmes. Este unul dintre cele mai jucate roluri din toate timpurile, aşa că am avut multe chestii de discutat”, a declarat Cumberbatch. Benedict Cumberbatch a mai precizat că este prieten şi cu Johnny Lee Miller, actorul care interpretează rolul lui Sherlock în seria americană ”Elementary”.