Schimb de macaz

S-A PREDAT MODELULUI BĂSESCIAN “Crin Antonescu s-a îndepărtat de revoluţia bunului simţ, preluând modelul preşedintelui Traian Băsescu de a face politică. Zilele acestea, liderul PNL arată votanţilor USL că a renunţat la acel proiect, preluând discursul agresiv, mincinos şi şmecheresc marca Traian Băsescu”. Aceasta este concluzia la care a ajuns purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan. El este de părere că, prin afirmaţiile referitoare la necesitatea implementării înainte de luna iulie a măsurilor de reducere a CAS şi de scutire de impozit a profitului reinvestit, Antonescu dovedeşte că „urmăreşte doar crearea unei teme artificiale, în contextul alegerilor europarlamentare“. Ivan reaminteşte că, atâta vreme cât PNL a fost la guvernare, liberalul asumase faptul că termenul calendaristic pentru reducerea CAS era 1 iulie. El crede că liderul PNL, dacă ar dori să facă politică responsabilă şi dacă ar vrea măsuri pentru mediul privat românesc, „atunci ar trebui să înceapă prin a fi decent şi responsabil în ieşirile publice, altfel nu cred că, după zece ani cu originalul în funcţie la Cotroceni, românii vor mai dori o secundă în plus cu copia mai palidă a lui Băsescu“. Totodată, Ivan a declarat că PSD are, în clipa de faţă, patru scenarii pentru alegerile prezidenţiale din acest an, iar Victor Ponta candidat este una dintre variante. Întrebat când va stabili PSD candidatul la Preşedinţie, Ivan a răspuns: „Vom lua o decizie după alegerile pentru Parlamentul European, după 25 mai”. El consideră că „dincolo de nume, dincolo de persoană, este foarte important ce fel de preşedinte vom avea după Traian Băsescu”.

DORINŢA DE PUTERE A DUS LA RUPEREA USL De cealaltă parte, preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, consideră că motivul real al ruperii USL a fost faptul că preşedintele PNL a realizat faptul că nu poate fi candidatul USL la alegerile prezidenţiale. „Un om normal a reuşit să destabilizeze o construcţie politică care ar fi uşurat mult situaţia politică din România“, a spus el, cu ocazia lansării cărţii sale „USL - Ideea care l-a îngenuncheat pe Băsescu Traian“. Voiculescu a precizat că nu şi-a imaginat că USL se va rupe, deşi atitudinea lui Antonescu faţă de electoratul PSD şi PC a fost una „arogantă“: „După mine, motivul real al ruperii USL este această nenorocită dorinţă de putere. Numai mirosul puterii, ca să nu mai spun pârghiile puterii, schimbă destine şi ameninţă fibra unei ţări“.