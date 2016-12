Schimb de prizonieri în Siria

Susţinători ai regimului sirian şi opoziţia armată au efectuat un schimb de prizonieri în apropiere de Alep, 25 de femei şi copii contra unui şef islamist, după ce luni au fost eliberaţi aproximativ 300 de civili răpiţi cu o zi înainte. Cele 15 femei şi cei zece copii eliberaţi de rebeli islamişti au fost răpiţi în urmă cu un an şi jumătate, în drum spre Damasc şi Alep. Ei s-au întors la bordul unor autobuze în localităţile Nobbol şi Zahra, două bastioane ale regimului de la nord de Alep, încercuite de 18 luni de grupări armate ca Frontul Al-Nusra şi aripa siriană a reţelei al-Qaida. Apărătorii celor două așezări cu 50.000 de locuitori, majoritatea şiiţi, au fost eliberaţi în schimbul şefului unei brigade islamiste cunoscute sub numele de Armata Mujahedinilor. Youssef Zawaa a fost capturat în urmă cu un an, la un baraj organizat de miliţii loiale regimului. Schimbul de prizonieri a fost mediat de un partid kurd.

Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenţă în legătură cu situaţia din apropiere de capitala Siriei, pe care a descris-o drept catastrofală, cerând evacuarea în siguranţă a palestinienilor din tabăra de refugiaţi de la periferia Damascului. Consiliul a organizat o reuniune de urgenţă, luni seara, în cadrul căreia şeful agenţiei ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA), Pierre Krahenbuhl, a calificat situaţia drept complet catastrofală. Capturarea taberei de către SI plasează gruparea la doar opt kilometri de capitală, cei 18.000 de refugiaţi neavând acces la hrană, apă sau medicamente.