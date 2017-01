Schimb de replici dure între Haşotti şi Berceanu

Una dintre bătăliile războiului dintre PD şi PNL se dă, în prezent, între vicepreşedintele democrat Radu Berceanu şi vicepreşedintele liberal Puiu Haşotti. Berceanu declarase că liberalii "au fost bucuroşi" când Traian Băsescu a acceptat să candideze la Preşedinţie, după retragerea lui Theodor Stolojan, iar unii dintre ei, cum ar fi Puiu Haşotti, îi dădeau "cîte şapte-opt telefoane pe zi" ca să îl întrebe dacă Băsescu acceptă candidatura. "Dacă vrem să avem o memorie corectă, atunci cînd era preşedinte Theodor Stolojan (n.r. - preşedinte al PNL), cei care sînt acum cu gura mare şi ascuţită erau bucuroşi că îi ridicase de la 5-6%, la 15-16%. Acum, ei au alte păreri, pentru că, dacă erau aşa tari şi hotărîţi, trebuia să spună atunci că există un candidat liberal care să preia şefia şi care să îl bată pe Adrian Năstase", a spus Berceanu. În replică, Haşotti, a declarat că afirmaţiile lui Berceanu sînt neadevărate. "Ca de obicei, Radu Berceanu este un mincinos de joasă speţă. Niciodată nu l-am sunat ca să-l rog să-i ceară lui Traian Băsescu să candideze la Preşedinţie în locul lui Theodor Stolojan”, a afirmat Haşotti. Senatorul liberal susţine că la vremea respectivă nu avea numărul de telefon al lui Radu Berceanu, pentru că între ei nu existau relaţii apropiate. Puiu Haşotti a mai spus că nu este pentru prima dată cînd liderul PD îl dezamăgeşte: "Orgoliul prostesc al lui Berceanu a făcut ca, în Senat, coaliţia să fie minoritară în Biroul Permanent". De asemenea, vicepreşedintele PNL a dat de înţeles că ştie şi anumite dedesubturi ale afacerilor lui Berceanu şi a precizat că acesta ar trebui să fie ultimul om care să dea lecţii de morală. "Va veni vremea cînd voi spune de ce a cerut PD, cu insistenţă, conducerea societăţii Petromin", a mai spus Haşotti. El nu a vrut să dea alte amănunte, dar a promis că va face public acest fapt la momentul potrivit.

Schimbul de replici nu s-a oprit aici. Berceanu a reacţionat la afirmaţiile lui Haşotti: "Îl rog pe domnul Haşotti să dea procuraturii toate materialele pe care le era despre mine, pentru că altfel intră sub incidenţa Codului Penal şi mi-ar părea rău pentru că este un coleg simpatic de Senat". "Aşa, cu orgoliul meu, am determinat să se facă un grup comun în Senat pe care să-l conducă domnul Haşotti", a adăugat el. Nici Haşotti nu s-a lăsat mai prejos şi i-a răspuns, din nou, vicepreşedintelui democrat: "Eu nu am făcut nicio afirmaţie care să-l incrimineze penal pe domnul Radu Berceanu. Am spus doar că este un mincinos de joasă speţă". Senatorul PNL a precizat că s-a referit la "afacerile politice" ale ministrului PD, şi nu la cele de natură economică. "Radu Berceanu nu are nicio legătură cu afirmaţia mea că Partidul Democrat a cerut cu insistenţă să obţină conducerea societăţii Petromin. Acesta era doar un răspuns la atacurile pe care partidul din care domnia sa face parte le-a îndreptat în ultima perioadă împotriva PNL", a mai spus Haşotti.