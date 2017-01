Schimbare de atitudine în lotul Farului

Victoria obţinută duminică seara în faţa vasluienilor, după două eşecuri consecutive, a mai liniştit apele în tabăra Farului. Cu şase puncte după patru etape, “rechinii” se află în grafic, însă antrenorul Ion Marin a mărturisit că speră ca echipa să rămînă la nivelul de joc arătat împotriva formaţiei pregătite de Viorel Hizo. Tehnicianul constănţean a lăudat în primul rînd atitudinea jucătorilor, care au revenit la prestaţiile arătate în returul campionatului trecut şi în amicalele din presezon. “Felicit băieţii pentru organizare, dăruire şi pentru felul în care au jucat, sperăm să rămînem la nivelul acesta. Aceşti băieţi aşa au jucat pe toată durata returului campionatului trecut şi, datorită lor, am reuşit să ne salvăm. Aceşti băieţi aşa au jucat în amicale, mai ales perioada Germania. Apoi, au făcut meciul foarte bun de la Buzău, mai puţin bun cu Rapid şi unul foarte slab cu Craiova. Este foarte bine că, prin discuţiile care au avut loc în această săptămînă, lucrurile s-au clarificat şi trebuie să înţeleagă că nu mai pot coborî sub nivelul acesta, că asta este valoarea lor şi că pot învinge şi echipe foarte bune”, a spus “Săpăligă”. Tehnicianul a surprins şi prin cîteva decizii luate în privinţa formulei de start în partida cu vasluienii. Astfel, pentru prima oară în acest sezon, Gosic a fost lăsat pe bancă, locul său în atac fiind luat de portughezul Chico. Fără să străluceasă, lusitanul s-a zbătut între fundaşii adverşi, oferind pase coechipierilor şi spaţiul de acţiune brazilianului Gerlem. În plus, “Săpăligă” l-a preferat pe flancul drept pe nigerianul Fatai, titularizat în premieră la echipa mare. Tînărul mijlocaş african nu a avut însă timp să arate de ce este în stare, fiind sacrificat pentru a-i face loc lui Curcă, după eliminarea lui Vlas. De remarcat şi prezenţa pe banca de rezerve a lui Alibec, convocat pentru prima oară la un meci din Liga I, alături de un alt internaţional de juniori, Cosmin Matei.