Schimbare de lider în clasamentul golgheterilor din turneul principal

10:41:41 / 23 Ianuarie 2015

de la silviu

Va mulțumesc ptr grija care o aveți fata de mine dar eu nu vbin ziare sau pe site uri.daca am ceva de spus o spun in fata echipei.am venit cu drag la aceasta echipa si nu voi pleca de aici aațâța timp cat mai pot juca fotbal.nici ptr bani si nici ptr un echipament cum spun unii.dc nu aveți tăria sa ne vedem toată echipa la o bere si sa spunem in fata tot ceea ce ne deranjează.GAbi eu îți propun daca citești ceea ce am scris sa pui mana pe telefon sa ne suni pe fiecare sa ne vedem diseară cu toții si fiecare sa spună ceea ce nu i convine!