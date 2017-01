Schimbare de lider în Seria Sud

Noul lider al Seriei Sud este Luceafărul Amzacea, care, în ciuda remizei de pe teren propriu cu Portul II, a detronat-o pe Sport Prim Oltina. Aceasta din urmă a cedat, surprinzător, la Adamclisi, Tropheum bifînd a cincea victorie a stagiunii. Situaţia la vîrf a devenit tensionată, trei echipe fiind despărţite în momentul de faţă de un singur punct! În Seria Nord, liderul Axiopolis a realizat scorul etapei, consolidîndu-şi prima poziţie. Bătaie mare este însă pe locul secund, nu mai puţin de cinci echipe fiind despărţite de două puncte! Cu excepţia Recoltei Negru Vodă, care s-a impus fără joc la Dumbrăveni, Viitorul Mereni este singura echipă din Campionatul Judeţean care s-a impus în deplasare în etapa a 16-a.

Rezultatele etapei a 16-a - SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Sport Club Horia 6-1 (G. Munteanu 28, Calcan 43, 45, 55, Parasutiu 67, Agavriloaiei 90/ C. Cristea 26); CSO II Ovidiu - Viitorul Vulturu 4-1 (Iancu 11, 70, 77, Bratu 66/ Boboc 15); Axiopolis Sport Cernavodă - Dunaris Topalu 8-0 (Bujanschi 21, 57, M. Ilie 24, 48, R. Rizea 31, 75, Olah 33, 85); Viitorul Tîrguşor - Sportul Tortomanu 0-0 (Tortomanu a depus o contestaţie, pentru substituire de jucător, contestaţie ce s-a dovedit nefondată); Voinţa Săcele - Voinţa Siminoc 4-3 (V. Ţăranu 15, 85, Poteleanu 39, Bîică 55/ Neagoe 22, Burcea 72, Zamă 90); Ulmetum Pantelimon - Viitorul Fîntînele 2-0 (N. Toma 76, Cucu 85); Gloria Seimeni - Dacia Mircea Vodă 3-0 la masa verde (oaspeţii au avut viza medicală expirată). Clasament: 1. Cernavodă 43p; 2. Săcele 32p; 3. CSO II Ovidiu 32p; 4. Seimeni 31p; 5. Tortomanu 30p; 6. Siliştea 30p; 7. Mircea Vodă 26p (15j); 8. Siminoc 23p; 9. Vulturu 21p; 10. Horia 17p; 11. Topalu 12p; 12. Fîntînele 10p (15j); 13. Pantelimon 10p; 14. Tîrguşor 5p.

SERIA SUD: Marmura Deleni - Farul II Tuzla 1-1 (N. Stoian 57/ I. Florea 41); Fulgerul Chirnogeni - AS Independenţa 6-3 (Cazacu 19, Dragomir 48, 68, Vişan 54, 56, Borcănea 71/ C. Ciocan 7, 78, N. Ciocan 53); Viitorul II Cobadin - Avîntul Comana 4-2 (Ismail 44, P. Gîscă 80, M. Gîscă 85, Bălan 90/ Sîrbulete 71, Ursu 89); Luceafărul Amzacea - Portul II Constanţa 0-0; Tropheum Adamclisi - Sport Prim Oltina 1-0 (I. Neagu 66); Voinţa Lipniţa - Viitorul Mereni 1-3 (Salih 27/ Ursariu 13, P. Slabu 68, 70); AS Dumbrăveni - Recolta Negru Vodă 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Clasament: 1. Amzacea 36p; 2. Oltina 36p; 3. Portul II Constanţa 34p; 4. Viitorul II Cobadin 28p; 5. Chirnogeni 26; 6. Mereni 26; 7. Negru Vodă 21p; 8. Lipniţa 23p; 9. Dumbrăveni 22p (echipă retrasă din campionat; pierde cu 0-3 toate meciurile din retur); 10. Farul II Tuzla 22p; 11. Adamclisi 16p; 12. Independenţa 11p; 13. Comana 9p; 14. Deleni 5p.