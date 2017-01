Schimbare de mentalitate faţă de români

Ministrul italian pentru Egalitatea de Şanse, Mara Carfagna, consideră că este necesară o schimbare de mentalitate pentru a se evita agresiuni precum cea care a vizat-o pe o româncă într-o staţie de metrou din Roma. Referindu-se în special la violenţele împotriva femeilor, Mara Carfagna a subliniat că „nu este suficientă o iniţiativă privind educaţia în şcoli, pentru că este vorba despre un fenomen care, în termeni de statistică, este devastator”. La rândul său, primarul Romei, Gianni Alemanno, a denunţat indiferenţa trecătorilor care au asistat fără să intervină la agresarea româncei. „Este inacceptabil ca într-un oraş cum este Roma să se întâmple astfel de agresiuni şi să nu existe o reacţie a tuturor celor care văd aşa ceva”, a declarat Gianni Alemanno, aflat la Beijing, după ce a văzut imagini ale agresiunii din staţia de metrou.

O româncă în vârstă de 32 de ani a fost agresată de un italian într-o staţie de metrou din Roma. Tânăra a ieşit din comă, ieri, dar starea sa este în continuare gravă. Maricica Hăhăianu, de profesie asistentă medicală, a fost bătută de un italian de 20 de ani în staţia de metrou Anagnina, la Roma, după o discuţie mai aprinsă care avusese loc între cei doi. La un moment dat, discuţia a degenerat, iar italianul i-a dat un pumn româncei, care a căzut. Femeia a fost transportată de urgenţă la Spitalul Casilino din Roma şi a fost supusă unei intervenţii chirurgicale. Femeia a suferit grave leziuni craniene şi este menţinută în comă artificială până starea sa se va stabiliza. Medicii italieni sunt rezervaţi cu privire la şansele sale de supravieţuire.

Însă, în viaţa de zi cu zi se înregistrează infracţiuni comise de cetăţeni români. Trei tineri români au fost arestaţi în sudul Italiei sub acuzaţia că ar fi sechestrat-o şi violat-o în grup pe o tânără de 20 de ani. Luni seara, tânăra a fost abordată de trei tineri pe o stradă din localitatea Palazzo San Gervasio, situată în apropierea oraşului Potenza, din sudul Italiei. Tânăra a fost dusă cu forţa într-o casă, unde a fost sechestrată şi violată câteva ore de cei trei tineri. Alertaţi de mama fetei, carabinierii au arestat trei imigranţi români, cu vârste cuprinse între 19 şi 25 de ani. Florin T., de 19 ani, Cătălin T., de 25 de ani, şi Adrian T., de 23 de ani, domiciliaţi în Palazzo San Gervasio, au fost arestaţi sub acuzaţia de sechestrare de persoane şi viol. În casa unuia dintre români au fost găsite obiecte vestimentare ale victimei. Tot un român a fost arestat în sudul Italiei după agresarea unui cuplu de italieni, violând-o pe tânără sub ameninţarea unui pistol. Marţi seara, românul Ion Gheorghe C., de 31 de ani, a agresat doi tineri italieni, care se plimbau într-o zonă izolată din Giovino, la periferia oraşului Catanzaro din regiunea Calabria. Românul a fost arestat la doar câteva ore de la incident.