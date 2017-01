Schimbare la vîrf în conducerea ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) are un nou preşedinte, în persoana lui Sorin Blejnar, fost comisar general adjunct în Garda Financiară şi membru PD-L. Numirea noului preşedinte s-a făcut prin decizie a premierului Emil Boc, Blejnar avînd totodată şi rang de secretar de stat. Potrivit declaraţiei de avere depusă la jumătatea anului trecut, Sorin Blejnar deţine împreună cu soţia sa două apartamente şi are economii la bănci în valoare totală de 1,255 milioane de lei, cît şi bijuterii în valoare estimată de 15.000-20.000 de euro. Cîştigul anual al noului şef ANAF din salariul de comisar general adjunct în Garda Financiară a fost de 104.163 lei. Blejnar, împreună cu soţia, mai deţine şi acţiuni achiziţionate de pe Bursa de Valori Bucureşti şi Piaţa Rasdaq (11.600 de acţiuni la SIF Banat-Crişana (SIF1), 18.500 de acţiuni la SIF Transilvania (SIF3), 7.545 de acţiuni la SIF Oltenia (SIF5), 36.068 de acţiuni la Broker Cluj (BRK), 11.600 de acţiuni la Rompetrol Well Services, 2.809 acţiuni la REVA Simeria, 8.200 acţiuni la Imotrust Arad şi 21.798 acţiuni la Remar Paşcani). Pînă în prezent, ANAF a fost condusă de liberalul Daniel Chiţoiu.