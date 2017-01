Schimbare radicală de look pentru Alicia Keys

După Beyonce, Alicia Keys s-a alăturat vedetelor care au renunţat, în ultimul timp, la părul lung, artista R'n'B afişând un look foarte diferit faţă de cel cu care şi-a obişnuit fanii. Alicia Keys s-a tuns, apărând cu noua coafură în stilul pixie într-un concert pe care l-a susţinut în cadrul emisiunii „Good Morning America“, difuzată de postul american ABC, la New York. Cântăreaţa în vârstă de 32 de ani, câştigătoare a unui premiu Grammy, şi-a etalat formele pe scenă într-un top negru şi o pereche de pantaloni mulaţi, de culoare roz. Concertul a fost urmat de un interviu scurt în care cântăreaţa a vorbit şi despre viaţa ei sentimentală, cu ocazia împlinirii a trei ani de căsnicie cu rapperul şi producătorul Swizz Beatz. Întrebată despre viaţa de femeie căsătorită, Alicia Keys a răspuns: „E fierbinte, e pătimaşă”, adăugând că cel mai nou single al ei, „Girl on Fire”, este inspirat din căsnicia ei. Din păcate, asupra căsniciei sale planează în continuare zvonuri despre infidelitatea lui Swizz Beatz...