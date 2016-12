Schimbarea la faţă a Centrului de Recuperare din Techirghiol

Beneficiarii serviciilor oferite de Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRNP) Techirghiol vor beneficia de condiţii mai bune de cazare. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa au inaugurat, ieri, lucrările de reparaţii capitale, extindere şi modernizare a corpului C4 din cadrul CRRNP Techirghiol. „Astăzi, 3 decembrie, sărbătorim Ziua Mondială a Solidarităţii faţă de persoanele cu handicap. Este unul dintre motivele pentru care am decis să începem în această zi lucrările de reabilitare a pavilionului C4 din cadrul CRRNP”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El a adăugat că va face tot posibilul pentru ca staţiunea Techirghiol să redevină bijuteria litoralului românesc. Lucrările de reabilitare a CRRNP se înscriu în planul de investiţii al DGASPC, valoarea acestora fiind de 5.927.067 lei. „Proiectul beneficiază de o dublă finanţare. De la bugetul de stat am primit 3.305.000 lei, diferenţa de 2.622.067 fiind alocată de CJC. Lucrările vor fi finalizate în 12 luni. De asemenea, mai avem două proiecte care au fost aprobate, prin care urmărim modernizarea şi dotarea corpurilor A şi C din cadrul CRRNP”, a declarat directorul DGASPC, Petre Dinică.

CE ÎNSEAMNĂ REABILITARE?. Reabilitarea pavilionului C4 include înlocuirea tâmplăriei vechi, refacerea hidroizolaţiei interioare şi exterioare, refacerea instalaţiilor sanitare, termice, electrice, a ventilaţiilor şi a reţelei de hidranţi, consolidarea structurii de rezistenţă şi redimensionarea centralei termice. De asemenea, încăperile destinate cazării beneficiarilor serviciilor sociale vor fi recompartimentate, în aşa fel încât să permită maximum trei paturi în cameră, iar fiecare cameră să aibă grup sanitar propriu. „Vom asigura spaţii de depozitare, în proiect fiind prevăzute dulapuri şi debarale pentru rufe curate, lenjerie curată, la fiecare nivel. În plus, vom extinde pavilionul cu un corp de clădire parter plus trei etaje. Acesta va cuprinde accesul principal, o scară conformă cu normele de evacuare şi un ascensor”, a afirmat Petre Dinică. Pavilionul C4 a fost construit în 1922 şi a aparţinut, iniţial, Sanatoriului Balnear Techirghiol. Timp de 87 de ani, clădirea nu a beneficiat de reparaţii capitale. „În perioada cât a aparţinut sanatoriului, în clădire se făceau tratamente cu săruri, pereţii fiind impregnaţi cu sare. Din acest motiv, orice reparaţie pe care am încercat să o facem la nivelul pereţilor (tencuială, vopsit, văruit) nu a rezistat. Din cauza vechimii, am avut probleme şi cu instalaţiile sanitare, termice şi electrice. Reparam astăzi o defecţiune, iar peste două zile apărea alta în altă parte”, a declarat directorul adjunct al DGASPC, Ştefan Tudose. Pavilionul a intrat în patrimoniul DGASPC în 1991, când a fost înfiinţat CRRNP. Cei 96 de pacienţi care erau cazaţi în acest pavilion au fost evacuaţi la începutul lunii noiembrie 2009.