Schimbarea statutului AJF, aprobată în unanimitate

09:37:29 / 25 Februarie 2014

heee...Onita,Stoianof,Curt si gasca lor!

Mihu este istorie,ai sa nu-l mai jignim,trebuie respectat pentru lucrurile bune pe care le-a facut in acesti 24 ani cat a condus Ajf-ul Constantean...iar cele rele sa se spele,ca orice om a mai facut si greseli!Am fost duminica la sedinta Ajf Constanta si am vazut la masa pe Onita,Stoianov si Curt membrii in C.J.A C-ta...iar Onita a ridicat niste probleme,dar s-a pierdut in amanunte...EL crede ca va fii mai catolic decat Papa?Cu cine domnule Onita...cu echipa pe care o ai,vrei sa duci acest campionat"de amatori"cu Ciuchita,Carson,Lica,Pericleanu etc!Pronosticul meu este acela ca te vei lasa la mana ta...atunci cand echipele angrenate in acest campionat"de amatori"cum iti place tie sa-i spui intr-o maniera aroganta vor depune cereri ca mai sus numitii sa nu-i mai arbitreze!Sfatul meu este acela de a lasa orgoliile si sa faci echipa cu adevaratii profesionisti pe care i-am vazut in sala la sedinta Ajf-ului,Carja,Suca si Toader in caz contrar viitorul tau nu suna bine!p.s.Nu confunda marfa cu ambalajul...Liga I cu Campionatul Judetean,noi nu avem nevoie de lectii de arbitraj si experimente,avem nevoie de arbitrii care sa duca meciuriile din min 1 pana in min 90!