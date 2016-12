Schimbări! Ce le pregătește Ministerul Educației elevilor?

Chiar la începutul vacanței de Crăciun a elevilor din învățământul preuniversitar, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) lansa în dezbatere publică 3 variante ale planului cadru de învățământ pentru ciclul gimnazial, document ce stă la baza programelor școlare predate la clasă. Printre cele mai importante modificări aduse planului - cadru se numără scăderea numărului de ore de Limba și Literatura Română, Biologie, Geografie și Educație Fizică, dar și eliminarea din programă a disciplinei Limba latină. Planul - cadru prevede ce discipline vor studia elevii de clasele V - VIII și câte ore vor fi alocate, pe săptămână, fiecărei materii. Conform celor 3 variante ale MENCS, Limba și literatura română ar pierde față de situația prezentă o oră, la clasa a V-a (de la 5 la 4 ore). Și Biologia ar putea pierde o oră pe săptămână într-una dintre variantele de plan-cadru pentru clasele V - VIII, în timp ce Geografia și Istoria vor avea câte o oră pe săptămână mai puțin decât în prezent la clasele a V-a, a VI-a și a VII-a. În plus, latina, studiată în prezent la clasa a VIII-a, dispare complet din programa propusă. Statutul orelor de Religie însă rămâne neschimbat în toate cele 3 variante: 1 oră/săptămână, în trunchiul comun.

MAI PUȚINE ORE DE SPORT Cu toate că numărul copiilor supraponderali crește de la un an la altul, Ministerul Educației propune în planul cadru aflat în dezbatere publică până pe 23 ianuarie, scăderea numărului de ore de Educație fizică pe săptămână. În plus, titulatura disciplinei va deveni Educație Fizică, sport și sănătate. În prezent, elevii de clasele V - VII pot face 2 - 3 ore de Educație fizică și două ore în clasa a VIII-a, iar în variantele de plan cadru, sportul pierde o oră pe săptămână fie la toate clasele, fie la o parte din ele. Pe de altă parte, MENCS intenționează să introducă Informatica printre materiile obligatorii. În plus, în locul Educației civice ar urma să apară: Educaţie pentru drepturile copilului la clasa a V-a, Educație interculturală la clasa a VI-a, Educație pentru cetățenie democratică la clasa a VII-a și Educație economică la clasa a VIII-a. De asemenea, ”Educația pentru sănătate”, disciplină care a produs reacții importante în rândul părinților și al societății civile, devine materie în noile programe, însă doar ca materie opțională.

REACȚII După ce planul cadru a fost analizat mai atent de toți cei implicați în actul educațional, au apărut și reacții. Dacă elevii consideră că au nevoie de mai multe ore de Limba și literatura română, în mediul online circulă o petiție pentru menținerea orei de latină la clasa a VIII-a. Reprezentanții Institutului de Științe ale Educației acceptă criticile și spun că niciuna dintre cele 3 variante nu e finală. Președintele Institutului pentru Științe ale Educației, Ciprian Fartușnic, a explicat în urmă cu câteva zile că noul plan mută accentul de pe numărul de ore și discipline pe competențele pe care elevii trebuie să le aibă la absolvire. Fartușnic a precizat că s-a încercat în elaborarea celor 3 variante să se mențină un echilibru din punctul de vedere al gradului de încărcare a copilului. ”Au fost aceste două presiuni: una să punem și Educație pentru sănătate, și Educație ecologică, și Educație rutieră, și Educație financiară și tot felul de discipline, pe de altă parte copiii să aibă un program mai lejer și să nu mai fie așa încărcați. Aici trebuie să găsim cu toții o variantă de mijloc și cât mai în folosul copilului”, a spus Fartușnic. Proiectul se va afla în dezbatere publică, în prima etapă, până pe 23 ianuarie. După ce vor fi făcute propuneri, va mai fi pus pentru a doua oară în dezbatere, pentru încă două-trei săptămâni.