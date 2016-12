Schimbări, dar nu fundamentale

Prim-vicepreşedintele PD-L, Adriean Videanu, a declarat, ieri, că actualul Statut al PD-L asigură funcţionarea în condiţii perfecte a unui partid mare ca PD-L, arătând că teritoriul are o decizie foarte importantă în interiorul partidului. În opinia lui Videanu, Biroul Permanent al partidului, care are 29 de membri, este suficient de suplu pentru conducerea executivă. “Se poate discuta că sunt 29, că sunt 25 sau 23, e mai puţin important acest lucru, foarte importante sunt deciziile şi rapiditatea cu care se pun în practică”, a adăugat liderul PD-L. Videanu a mai arătat că stabilirea datei congresului este o temă de discuţie în interiorul partidului, la fel ca şi sigla PD-L. Vicepreşedintele PD-L Sorin Frunzăverde a declarat, ieri, că a propus ca formaţiunea să se numească Partidul Popular, să preia inclusiv sigla reprezentând o inimă, iar deciziile partidului să fie luate de Colegiul Director. Sigla Grupului PPE din Parlamentul European este o inimă albastră, având în interior un cerc format din stelele UE. Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, a declarat, că nu crede că se vor modifica mai mult de 10-12 articole din Statutul PD-L, arătând că aceia care propun întărirea puterii Colegiului Director al partidului trebuie să citească Statutul actual. “În Colegiul Director intră Biroul Permanent şi toţi preşedinţii de organizaţii, iar faptul că ele trebuie să se întrunească lunar scrie şi acum în Statut. Să-l citescă colegii”, a spus Blaga. Europarlamentarul PD-L Marian Jean Marinescu a afirmat, ieri, că PD-L are prea mulţi vicepreşedinţi. “Este o structură care a rezultat din fuziunea cu Partidul Liberal Democrat. Întotdeauna, şi în 2001 şi în 2004, am discutat foarte serios, bineînţeles, despre numărul vicepreşedinţilor şi despre portofoliile vicepreşedinţilor. Vom discuta şi acum. Cred că sunt prea mulţi, într-adevăr, în acest moment\", a declarat Marian Jean Marinescu. Eurodeputatul este de părere că vicepreşedinţii ar trebui să coordoneze departamente foarte precise.