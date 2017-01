Schimbări în certificatul de deces al actriţei Natalie Wood

Certificatul de deces al actriţei Natalie Wood a fost modificat pentru a reflecta unele probleme rămase fără răspuns peste 30 de ani. Natalie Wood s-a înecat în Oceanul Pacific, în sudul Californiei, în timpul unei excursii pe iaht, alături de soţul ei, vedeta de televiziune Robert Wagner şi actorul Christopher Walken. Atunci s-a stabilit că a fost un accident. Poliţia a reluat ancheta anul trecut, după obţinerea unor noi dovezi.

Certificatul amendat în luna august arată că decesul actriţei a survenit prin înec şi în urma unor fracturi fără origine clară, mai degrabă decât prin înec accidental. În noua versiune a documentului se mai menţionează că nu sunt clar stabilite împrejurările care ar putea lămuri cum a ajuns Natalie Wood în apă, lângă insula Catalina, în noiembrie 1981. Modificările au fost făcute la nouă luni după ce anchetatorii criminalişti au reluat, la aproape 30 de ani de la tragedie, investigaţiile în legătură cu moartea actriţei. Un oficial al poliţiei a declarat că poliţiştii urmează să mai lucreze la caz, dar că acest lucru nu înseamnă că vor avea loc dezvoltări majore. Amendamentele la certificatul de deces au fost aprobate la sfârşitul lunii iunie, de doctorul Lakshmanan Sathyavagiswaran, medic legist şef al districtului Los Angeles, dar nu au fost înregistrate oficial decât la 1 august. Certificatul a fost făcut public recent.

Versiunile contradictorii ale evenimentelor petrecute la bordul iahtului pe care se aflau Natalie Wood, Robert Wagner şi Christopher Walken, prieten al celor doi, au contribuit la amplificarea misterului care a planat asupra morţii actriţei de 43 de ani. Autorităţile au declarat că Robert Wagner nu este considerat suspect de moartea soţiei sale. Anchetatorii au redeschis dosarul în noiembrie 2011, însă au dat puţine amănunte despre desfăşurarea anchetei. Aceştia au mers în Hawai să cerceteze The Splendour, iahtul pe care se aflau cei trei actori în seara dispariţiei lui Natalie Wood. Ancheta s-a reluat după ce căpitanul vasului, Dennis Davern, a declarat la două emisiuni la posturi americane că a auzit o ceartă între Robert Wagner şi Natalie Wood în seara fatidică. Acesta crede că Robert Wagner poate fi blamat pentru moartea soţiei sale. În memoriile publicate în 2008, ”Pieces of My Heart”, Robert Wagner a menţionat că s-a certat cu soţia înainte de dispariţie. Când a mers să se culce, a constatat că Natalie Wood şi barca ataşată de iaht dispăruseră, însă nu a pornit în căutarea soţiei sale.

De-a lungul carierei, Natalie Wood, născută Natalia Nikolaevna Zaharenko, a fost nominalizată de trei ori la Oscar. Moartea ei rămâne unul din marile mistere ale Hollywoodului, care a produs mare emoţie în lumea întreagă. Poliţiştii care au desfăşurat ancheta iniţială, Robert Wagner, Christopher Walken şi, până de curând, medicii legişti au spus că a fost moarte accidentală.