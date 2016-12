Schimbări în Consiliul Local Cernavodă

09:34:50 / 29 Martie 2014

tu

mm cum sa fac sa am si eu 10% din traiul tau ,in conditiile in care venitul meu este de 10% fata de al tau? cat de destept,de corect de cinstit sa fiu? atata timp cat nu ai calcat pe cadavre sa te vezi cine ai fost de ce nu dai o lectie de "moralitate ",sa faci un pas in fata si sa te reorientezi ca si altadata? oare scopul scuza mijloacele chiar si atunci cand te consideri .......mm? de ce nu ai facut toate astea cand erai primar? nu faci decat sa confirmi ca ai un caracter mult mai urat decat ai lasat sa se vada.