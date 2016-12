Schimbări în desfăşurarea competiţiilor interne de volei

După doi ani în care la finalul sezonului regulat se juca play-off şi play-out, la care participau primele opt, respectiv ultimele patru clasate, Federaţia Română de Volei a decis să revină la turneele finale ca modalitate de desemnare a campioanei ţării. Ultima oară cînd titlul s-a decis în acest mod a fost în sezonul 2006-2007, cînd CVM Tomis Constanţa s-a încoronat pentru întîia oară campioană naţională. În campionatul care va debuta pe 10 octombrie, sezonul regulat se va încheia pe 20 martie 2010. Imediat vor începe turneele locurilor 1-4, programate în intervalele 26-28 martie, 9-11 aprilie, 16-18 aprilie şi 23-25 aprilie, gazde fiind primele patru clasate, începînd cu ocupanta poziţiei a patra. În faza finală, rezultatele directe se păstrează. „Cred că este o modalitate mult mai corectă pentru a se desemna campioana. Este mult mai bine ca în trei zile să se întîlnească între ele cele mai bune echipe din ţară, pentru că astfel vor creşte şi valoarea meciurilor, şi interesul publicului. Pentru aşa ceva transferăm jucători străini de valoare, ca să creştem calitatea partidelor şi ca să aducem cît mai mulţi spectatori în sală”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis şi vicepreşedintele FR Volei. Este posibil totuşi ca turneele 5-8 şi 9-12 să nu fie găzduite de fiecare echipă în parte, ci să se rezume la un singur turneu, pe teren neutru, din motive financiare.

De asemenea, şi Cupa României va cunoaşte un nou sistem de desfăşurare. Cîştigătoarele trofeului, la feminin şi la masculin, vor fi desemnate în luna octombrie, în urma unor turnee care vor dura cîte patru zile, fără pauză! În prima zi se joacă meciurile preliminare, la care participă echipele clasate pe locurile 5-12 în sezonul trecut, a doua zi au loc sferturile de finală etc. „Am adoptat această programare a Cupei României pentru a avea mai multe date libere în calendar, atît pentru formaţiile participante în Cupele Europene, cît şi pentru meciurile echipelor naţionale. În plus, arbitrii participanţi la curs aveau nevoie de partide cu miză pe care să le conducă”, a explicat Sorin Strutinsky. Turneul masculin debutează pe 14 octombrie, iar cel feminin pe 16 octombrie. Se joacă la Botoşani, oraş care în săptămîna respectivă găzduieşte un curs internaţional de arbitri, organizat de FIVB, la care vor participa 18 arbitri internaţionali din toată lumea, plus doi români. Cu excepţia semifinalelor feminine şi a finalei respective, meciurile din Cupa României vor fi conduse de arbitrii participanţi la curs. La masculin, CVM Tomis Constanţa joacă primul meci pe 15 octombrie, de la ora 18.00, împotriva cîştigătoarei partidei SCM U. Craiova - Steaua Bucureşti. La feminin, CS Volei 2004 Tomis Constanţa va debuta pe 18 octombrie, ora 20.00, urmînd să aibă ca adversară pe CSM 2007 Focşani sau Penicilina Iaşi.