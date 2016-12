Schimbări în învățământul primar!

Copiii nu vor mai fi primiți la clasa I dacă nu au terminat clasa pregătitoare, fără nicio excepție, a anunțat ministrul Educației, Adrian Curaj. Schimbările ce privesc învățământul primar vor fi aplicate din această toamnă, după cum a anunțat Curaj în emisiunea Interviurile Europa FM. Adrian Curaj a anunțat că elevii vor intra în clasa întâi doar dacă au terminat clasa pregătitoare. Până acum existau și excepții, iar unii copii puteau să ajungă în clasa întâi fără să urmeze și clasa zero. ”La clasa întâi vor veni cei care au fost în clasa pregătitoare. Deci până acum au fost tot felul de excepții, am trăit prin excepții în ultimii 4 ani. De 4 ani tot avem excepții. Anul trecut au fost 2.500 plus excepții. Vom avea în vedere rezolvarea tuturor cazurilor în favoarea elevului”, a adăugat ministrul. Demnitarul a anunțat că vineri va fi lansat și calendarul înscrierilor la clasa pregătitoare și a dat două puncte de reper din acest calendar. ”Pe 22 februarie se vor afișa circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, iar în perioada 29 februarie - 18 martie, părinții vor putea face opțiuni și e important că anul acesta vor putea fi făcute și online”, a precizat Curaj. Calendarul va fi disponibil pe site-ul ministerului (www.edu.ro) începând de vineri, 15 ianuarie.