Schimbări în Programul ”Rabla”

Românii care vor să își schimbe mașina veche cu un autoturism nou se pot înscrie, de luni, în Programul ”Rabla 2015”, la unul din cei 104 dealeri autorizați, pentru a-și rezerva tichetul de 6.500 de lei. Producătorii sau dealerii auto validaţi în program pot fi găsiți pe o listă postată pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) - www.afm.ro, potrivit reprezentanţilor Ministerului Mediului. Cei înscrişi vor beneficia de un tichet de 6.500 de lei în schimbul casării maşinii mai vechi de opt ani pe care o au la unul dintre colectorii autorizaţi de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM). După ce au casat autoturismul vechi, aceștia pot beneficia de reducere la achiziționarea mașinii noi de la producătorul la care s-au înscris sau pot ceda prima de casare în favoarea altor persoane care doresc să își cumpere un autovehicul nou. În acest an, în Programul „Rabla“, care are o valoare totală de 200 milioane lei, au fost alocate 20.000 de tichete pentru persoane fizice şi 5.000 de tichete pentru persoane juridice și instituţii publice, mai multe decât anul trecut, când au fost acordate 17.000 de tichete pentru persoanele fizice și 3.000 pentru firme și persoane juridice. Și în acest an, cei care participă la program pot beneficia de eco-bonusuri dacă cumpără autoturisme cât mai nepoluante, însă valoarea acestora este mai mare decât anul trecut. Astfel, cei care achiziționează un autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou, primesc 750 de lei, față de 500 de lei, cât era valoarea eco-bonusului în 2014. De asemenea, au fost introduse bonusuri graduale de 1.500 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid (tehnologii hibrid convenţionale) şi 2.500 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid (tehnologii avansate de tip plug-in). Ministerul anunță că pot fi cumulate maximum două eco-bonusuri, cu menţiunea că aceasta se poate realiza numai între un eco-bonus de 750 de lei şi unul din celelalte două categorii. ”În urma dezbaterilor, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de acordarea unor eco-bonusuri diferenţiate, cu o valoare mai mare pentru autoturismele care poluează cel mai puţin. Considerăm că această decizie reprezintă încă un pas spre un Program „Rabla 2016“ pe care ni-l dorim 100% ecologic”, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor Graţiela Gavrilescu. Constănțenii interesați de „Rabla 2015“ pot consulta lista producătorilor și dealerilor autorizați în acest an în program pe site-ul AFM (http://afm.ro/main/programe/psipan/2015/planificare_dealeri_contracte-psipan_2015.pdf).