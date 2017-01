Schimbări la Evaluarea Națională! Ce trebuie să știi!

Elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se pregătesc pentru pentru susținerea Evaluării Naționale, care va începe în această lună. Ministerul Educației a publicat joi manualul de proceduri care reglementează modul în care se desfășoară verificarea cunoștințelor elevilor pe fiecare nivel de clasă. Și în anul şcolar 2015-2016, Evaluările Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt organizate la nivel naţional, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Scopul Evaluării Naționale îl reprezintă testarea progresivă a cunoștințelor dobândite de elevi din doi în doi ani. Evaluarea Națională pentru elevii de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a are rolul de a verifica, periodic, informațiile dobândite de copii, în așa fel încât să se poată interveni pe acele discipline pentru a acoperi lipsurile din cunoștințele celor mici. La Evaluare, elevii nu primesc note sau calificative, iar rezultatele obţinute nu se trec în catalog, scopul fiind de a păstra o evidenţă a progresului elevilor în dezvoltarea competenţelor specifice. Potrivit calendarului de administrare a Evaluărilor Naționale, la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2015 - 2016, primele testări vor începe în mai.

SCHIMBĂRI

Dacă, anul trecut, primii evaluați erau copiii de clasa a II-a, în acest an, ministerul a venit cu modificări. Astfel, evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a va începe pe 23 mai, cu proba de Limbă și Comunicare, următoarea probă fiind pe 24 mai, la Matematică și Științele Naturii. Evaluarea la clasa a IV-a este programată pe 30 mai - Limba română, 31 mai - Matematică și 2 iunie - Limba maternă. Ultimii vor fi testați elevii de clasa a II-a, care vor susține proba la scriere în limba română pe 6 iunie, urmând ca, a doua zi, celor mici să le fie verificate competențele de citit, iar în aceeași zi, elevii aparținând minorităților naționale vor fi testați la scris și citit în Limba română. Pe 8 iunie, cei mici vor fi testați la Matematică, pe 9 iunie se va susține proba scrisă la Limba maternă, iar a doua zi, pe 10 iunie, proba de citit în limba maternă.