Schimbări la Universitatea ”Ovidius” din Constanța

Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) este vizitată timp de 2 zile de elevii din Constanța și localitățile învecinate, timp în care au șansa să cunoască ofertele educaționale ale celor 16 facultăți care funcționează la ”Ovidius”. Pe 20 și 21 aprilie se desfășoară Zilele Porților Deschise la UOC, eveniment la care sunt așteptați să participe toți cei care intenționează să devină studenți în anul universitar 2016 - 2017. Evenimentul se desfășoară, ca în fiecare an, în clădirea Campus A și Campus B - pentru specializările medicale (Aleea Universității, nr. 1), iar programul de vizitare este între orele 10.00 și 16.00. ”Ca în fiecare an în această perioadă, organizăm Ziua Porților Deschise, unde îi așteptăm pe tineri să ne calce pragul. Ne bucurăm și în acest an să fim gazde pentru toți elevii care au ales să ne fie oaspeți în universitatea noastră, nutrim și speranța că ne vor fi studenți din anul universitar viitor și îi asigurăm că nu vor regreta că vor fi studenți la ”Ovidius””, a declarat rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, în deschiderea evenimentului. Elevii au ocazia să cunoască oferta educațională a celor 16 facultăți ale UOC pentru anul 2016 - 2017, vor beneficia de servicii de informare, orientare și consiliere pentru alegerea facultății şi vor interacţiona cu profesorii şi actualii studenţi. Deși cifrele de școlarizare nu sunt cunoscute încă, urmând să fie aprobate de Ministerul Educației, viitorii studenți primesc o veste bună din partea conducerii universității: taxele de școlarizare vor rămâne la același nivel și în anul următor. ”Probabil vom pleca cu aceeași cifră de școlarizare și în anul universitar viitor. Încercăm suplimentarea locurilor atât la specializările căutate, dar și la cele unde am putea crește atractivitatea prin suplimentarea locurilor bugetate”, a declarat rectorul UOC.

SCHIMBĂRI

Prof. univ. dr. Rugină a vorbit și despre schimbările care vor apărea în anul universitar viitor: programe masterale care vor fi înghețate, câteva secții noi care sunt în curs de acreditare la specializări de inginerie. ”Deocamdată mergem cam pe aceeași structură, dar în funcție de ce se întâmplă la această admitere vrem să ne facem o proiecție pentru următorii 4 ani”, a declarat rectorul UOC. Și facultățile încearcă să își atragă cât mai mulți candidați, așa că au venit cu fel de fel de facilități pentru aceștia. La unele standuri, studenții au fost pregătiți să discute cu elevii pentru a împărtăși din informațiile lor și viitorilor lor colegi. Decanul Facultății de Litere, conf. univ. dr. Cristina Tamaș, a precizat că îi așteaptă pe toți cei interesați de una din specializările facultății să participe în perioada următoare la cursurile pe care cadrele didactice le susțin, pentru a vedea cum se desfășoară activitatea didactică și care este programul unui student.