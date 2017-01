Schimbări mari în lotul constănţean

Handbalistele de la CS Tomis Constanţa s-au reunit ieri după-amiază, la sala "Hidrotehnica", pentru a-şi relua pregătirile în vederea viitorului sezon competiţional. Sub comanda celor doi antrenori, Dumitru Muşi şi Ion Puşcaşu, la primul antrenament s-au prezentat 17 jucătoare. Faţă de campionatul trecut, nu vor mai evolua la gruparea de pe Litoral Ramona Ştefan, care va deveni mămică în scurt timp, Alina Petrache şi Ghiuler Osman, transferate în Islanda, respectiv Turcia, Georgiana Borcan şi Roxana Mazur, plecate la Galaţi. Au venit, în schimb, Amelia Busuioceanu (de la Astral Poşta Cîlnău), Ionela Drilea (Universitatea Cluj) şi Diana Druţu (Oţelul Galaţi), primele două revenind, de fapt, la Constanţa, acolo unde s-au făcut cunoscute în handbalul mare. “M-am simţit foarte bine la această echipă, de aceea am şi revenit. Am mai lucrat în această formulă tehnică, cu un antrenor foarte bun, şi, în plus, se vede că fetele au o mare dorinţă de performanţă. Din formaţia de acum cinci ani, în care am evoluat şi eu, nu au mai rămas decît Cristina Duican şi Doina Avram. Recuperarea merge bine şi sper să pot juca încă de la primul meci din campionat”, a spus Busuioceanu, care se află în covalescenţă de aproape un an, după ce s-a operat de menisc la genunchiul piciorului drept. “Îmi place să cred că această pauză le-a fost de folos şi că sînt pregătite să atacăm un sezon pe care vrem să-l ridicăm măcar la nivelul ultimului. Lotul a suferit schimbări mari, sperăm noi în bine”, a spus Dumitru Muşi. Clubul constănţean mai poartă tratative cu vîlcencele Lăcrămioara Roşu şi Andreea Dospin, dar şi cu două jucătoare din Serbia, care vor fi testate în zilele următoare. Conducerea Tomisului nu a stabilit încă obiectivul pentru noul campionat, care va fi fixat abia după definitivarea lotului.

În schimb, a fost stabilit programul de pregătire pînă în luna septembrie, cînd va debuta competiţia internă. Constănţencele se vor muta de astăzi pe plajă, unde se vor antrena pînă la 29 iulie, cînd este programată plecarea în cantonament la Piatra Arsă. “Este o primă etapă în care încercăm să ne readaptăm la efort şi de aceea vom pune la punct pe pregătirea fizică, axîndu-ne pe rezistenţă şi forţă generală. Între 17 şi 27 iulie vom trece la rezistenţa specifică şi vom juca trei meciuri de verificare cu Oltchim Rîmnicu Vîlcea, fără să ne intereseze latura tehnică”, a explicat antrenorul Tomisului. La revenirea din stagiul de pregătire montană, Tomis va participa la cîteva turnee amicale. “Avem creionate deja trei turnee, la Zalău, Baia Mare şi Vîlcea, dar încercăm să organizăm încă unul la Constanţa. Avem nevoie meciuri de verificare, pentru că lotul s-a schimbat şi trebuie să ne reomogenizăm”, a adăugat Muşi.