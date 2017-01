Schimbări pe băncile tehnice în LN de handbal masculin

Mai multe echipe din Liga Naţională de handbal masculin au profitat de pauza competiţională pentru a-şi întări banca tehnică, dar şi conducerea managerială. Astfel, Dinamo Bucureşti, principala contracandidată a campioanei HCM Constanţa în lupta pentru titlu, l-a numit în funcţia de manager general pe Eliodor Voica. În aceste condiţii, fostul internaţional a renunţat la postul de antrenorul principal la Uztel Ploieşti, echipă care a învins pe Dinamo în prima parte a campionatului. În locul lui Eliodor Voica de pregătirea formaţiei ploieştene se va ocupa, temporar, tehnicianul Ionel Ene, care va fi ajutat de portarul Sorin Toacsen. După primele 13 etape, Uztel Ploieşti ocupă locul 4 în clasamentul Ligii Naţionale. O altă grupare care a mutat pe banca tehnică este Pandurii Lignitul Tg. Jiu, formaţie ajunsă în zona inferioară a ierarhiei. “Minerii” s-au înţeles cu antrenorul Vlad Caba, care a semnat un contract pe un an şi jumătate, avînd drept obiectiv calificarea într-o cupă europeană: „Cu Vlad Caba suntem în discuţii de mai bine de o lună şi am ajuns la un acord pentru a prelua echipa. A semnat deja pe un an şi jumătate contractul cu Energia Pandurii şi va avea ca obiectiv refacerea echipei şi calificarea pentru cupele europene”, a declarat preşedintele secţiei de handbal, Gore Popescu.

Weekend plin în cupele europene la handbal feminin

Patru echipe româneşti de handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, Rulmentul Braşov, HC Zalău şi U. Jolidon Cluj, vor evolua la finalul acestei săptămîni în cupele europene. În turul al treilea al Cupei Cupelor, Oltchim va juca sîmbătă, în prima manşă, în deplasare, la Szekesfehervar, cu formaţia maghiară Cornexi Alcoa HSB, de la ora 18.00. În Cupa EHF, tot în turul al treilea, Rulmentul Braşov va întîlni duminică, la Frederisberg, de la ora 15.15, echipa daneză FCK Handbold Kopenhagen. În aceeaşi competiţie, tot duminică, de la ora 11.00, HC Zalău primeşte pe teren replica formaţiei maghiare DVSC Debrecen. În schimb, Universitatea Jolidon Cluj va susţine în deplasare ambele meciuri din turul al treilea al Challenge Cup, cu gruparea portugheză CS Madeira, sîmbătă şi duminică, ambele de la ora 20.00. Calificată direct în optimile de finală ale Challenge Cup din postura de cap de serie, CS Tomis Constanţa va intra în competiţie abia în luna februarie.