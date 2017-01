Schimbările climatice vor omorî o treime din speciile de plante şi animale

Oamenii de ştiinţă au avertizat, din nou, că în cazul în care nu vor fi luate măsuri urgente pentru protecţia ecosistemului din ce în ce mai fragil al Terrei, schimbările climatice ameninţă să ucidă pînă la o treime din speciile de plante şi animale pînă la sfîrşitul acestui secol. “Majoritatea predicţiilor despre viitorul biosferei sînt mai mult decît sumbre. Există însă speranţă pentru că nu este încă prea tîrziu să acţionăm”, a declarat Jean Brennan, cercetător în cadrul organizaţiei Defenders of Wildlife şi co-laureat în 2007 al Premiului Nobel pentru Pace, pentru munca depusă în cadrul Grupului Interguvernamental de Experţi în Evoluţia Climei. Summit-ul de trei zile, organizat de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, i-a adus împreună pe cîţiva dintre cei mai importanţi cercetători în domeniul schimbărilor climatice din lume, alături de experţi în viaţa sălbatică. Aceştia au reamintit că multe specii de plante şi animale trăiesc în habitate cu temperaturi specifice. O schimbare de temperatură de doar cîteva grade poate duce la dispariţia acestor specii sau poate provoca mari migraţii spre alte zone, afectînd fauna şi flora din acestea. Astfel, o serie de specii încearcă cu disperare să migreze pe vechi coridoare naturale ce sînt blocate în prezent de obstacole create de om (baraje, autostrăzi, aşezări, zone despădurite etc.). Jean Brennan a susţinut că este nevoie ca aceste căi naturale de migraţie spre nord, spre zonele cu temperaturi mai scăzute, să fie deschise pentru a asigura supravieţuirea acestor specii.

Pe măsură ce temperatura pe Terra va creşte, habitate întregi se vor schimba radical sub acţiunea condiţiilor meteorologice extreme, incendii şi inundaţii, epidemii şi invazii ale unor specii care migrează din alte zone unde propriile habitate au fost la rîndul lor distruse, a avertizat şi Virginia Burkett, cercetător la U.S. Geological Survey şi la rîndul ei, co-laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2007.