Schimbările lui Jennifer Aniston!

În turneul de promovare a noii sale comedii romantice “Just Go With It”, Jennifer Aniston afişează o nouă pieptănătură. Actriţa americană a devenit celebră graţie pletelor sale blonde, dar acum a decis să le tundă şi să le schimbe culoarea. La premiera de la Madrid a filmului “Just Go With It”, în care le-a dat replica lui Adam Sandler şi Brooklyn Decker, Jennifer Aniston a dorit să aibă o apariţie suprinzătoare, mai ales că alături de tânărul fotomodel nu puţine publicaţii de peste Ocean au titrat că actriţa a început să îşi arate vârsta. Încă de la premierea new-yorkeză, Jennifer Aniston a afişat plete cu câţiva centimetri buni mai scurte decât de obicei. Cum este o profesionistă desăvârşită, a ţinut să nu îşi şocheze admiratorii şi a preferat o trecere cât mai uşoară între apariţiile sale.

Noua pieptănătură nu este singura schimbare pe care Jennifer Aniston o face în viaţa sa privată şi cu care încearcă să îşi obişnuiască admiratorii. Actriţa, în vârstă de 42 de ani, s-a mutat la New York şi şi-a scos la vânzare proprietatea din Beverly Hills pentru suma de 42 de milioane de dolari. Jennifer Aniston a cumpărat această uriaşă proprietate în anul 2006 contra sumei de 13,5 milioane de dolari şi a petrecut următorii doi ani pentru a o transforma în locuinţa perfectă. Abia în 2009 când a serbat aniversarea de 40 de ani, Jennifer Aniston s-a mutat în sfârşit în casa visurilor ei. Casa a fost decorată şi mobilată în stil Zen, iar actriţa declara anul trecut într-un interviu acordat revistei “Architectural Digest” că se simte atât de bine în locuinţa ei, pe care o simte că vibrează odată cu ea având în vedere câtă afecţiune a pus în a o transforma. Numai că după premiera londoneză a comediei “Just Go With It”, Jennifer Aniston a decis să se despartă de superba ei reşedinţă, care brusc a devenit prea mare pentru ea. A cumpărat imediat un apartament de lux la Manhattan, deja mobilat, care are chiar şi o cameră pentru un copil. Schimbările pe care Jennifer Aniston le are în vedere par a fi extreme…