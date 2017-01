Schimbul de mărfuri între România şi Bulgaria a scăzut cu 20% în primul trimestru din 2009 faţă de anul trecut, de la 511 milioane de euro în 2008, la 411 milioane de euro în primele trei luni ale acestui an, potrivit Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro Română (CCIBR) din Ruse. Conform unui comunicat de presă al CCIBR, datele privind schimbul de mărfuri între Bulgaria şi România pentru primul trimestru al anului în curs reflectă consecinţele crizei şi indică modificarea unor tendinţe. „Pentru primele trei luni ale anului 2009, schimbul de mărfuri între cele două ţări reprezintă 411 milioane de euro, faţă de 511 milioane de euro în aceeaşi perioadă a anului trecut. Mai interesant este faptul că importul din România scade cu aproximativ 40%, de la 324, la 197 milioane de euro, iar exportul din partea bulgară creşte cu 14%, de la 187 de milioane, la 214 milioane de euro”, se arată în comunicat, fiind specificat faptul că Bulgaria are, în primele trei luni ale anului 2009, un bilanţ pozitiv în privinţa comerţului cu România. CCIBR a mai anunţat că schimbul de mărfuri între Bulgaria şi România se caracterizează printr-o creştere stabilă în ultimii 10 ani, iar aderarea celor două ţări la Uniunea Europeană a stimulat ritmul comerţului bilateral. „Pentru anul 2008, schimbul de mărfuri între Bulgaria şi România s-a raportat la 2,36 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creştere de 52% faţă de 2007. Importul din România, tot în 2008, a fost de 1,39 de miliarde de euro, o creştere de 47,7% faţă de anul precedent, iar exportul din Bulgaria a reprezentat 970 de milioane de euro. În mod tradiţional, Bulgaria are un sold negativ în privinţa comerţului cu România, însă treptat acest sold este pe cale de restrângere şi exportul către România este în creştere”, se mai arată în comunicatul CCIBR Ruse.