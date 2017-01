Schimburi diplomatice de pisici moarte

Apar noi teorii despre schimburile diplomatice la nivel înalt de pisici moarte. Spiciul ţinut recent în Parlament de prezidentul Băsescu a readus în discuţie componenta diplomatică a aruncării pisicii moarte dintr-o parte în alta a arcului guvernamental. Cuvîntarea parşivă a prezidentului, cu accent pe credulitatea excesivă a electoratului şi cu numeroase dulcegării adresate PSD-ului, a creat derută în Parlament. Mulţi dintre cei care erau pregătiţi să arunce pisica moartă au rămas cu ea în braţe! Debusolare totală! Prezidentul a fost surprins de întreaga asistenţă în timp ce le făcea curte de zor pesediştilor de la înalta tribună a Parlamentului! Contrar aşteptărilor, nu a mai aruncat pisica moartă în direcţia lor, traiectoria acesteia fiind redirijată către ţintele liberale din guvern. Dînd dovadă de foarte multă diplomaţie, prezidentul a cîrmit-o ca la Ploieşti, ruta preferată a tuturor celor care sînt învăţaţi să arunce pisica în curtea altora. De altfel, în materie de astfel de diplomaţii, politicienii noştri preferă ruta ocolitoare pe la Ploieşti, cunoscut fiind faptul că pisica moartă se aruncă cel mai bine de aici… În ultima vreme, după cum am constatat, s-au înmulţit schimburile diplomatice de pisici moarte în sînul Alianţei. În loc să se ţină de treabă, Guvernul s-a transformat într-un maidan unde sînt aruncate la întîmplare tot felul de feline moarte. De aceea, deloc surprinzător, dinspre Guvern vine o duhoare greu de suportat! Gestul prezidentului de a-i lua la palme pe guvernanţi, cu precădere pe cei "năşiţi" de PNL, a ascuţit şi mai mult atitudinea diplomatică a celor deprinşi cu astfel de obiceiuri. Schimbul diplomatic de pisici moarte ocupă întreaga agendă de lucru a Guvernului Tăriceanu. Dată fiind situaţia dezastruoasă din ţară la mai multe capitole, guvernanţii, care poartă deja la vedere tricourile partidelor pe care le reprezintă, se opintesc de zor să arunce prin piruetă pisica moartă. Ştiu, am mai dezbătut, dar dintr-un alt punct de vedere, chestiunea asta, numai că spiciul pro PSD al prezidentului ne determină să revenim. Şi cuvîntarea dînsului este tot o manevră diplomatică. Deşi şi-a arătat mîinile, ca fiind curate, parlamentarilor, tot i s-au găsit fire de păr de pisică printre degete. Este cunoscut faptul că prezidentul este unul dintre cei mai remarcabili diplomaţi în materie de aruncat pisica moartă, performanţele sale în acest domeniu fiind greu de egalat. Trebuie să recunoaştem că nu stau la îndemîna oricui recordurile doborîte de domnia sa. Pentru că nu se înţeleg şi nu au habar cum să guverneze ţara, guvernanţii pun accentul în mod deosebit pe schimbul diplomatic de pisici moarte. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pisica moartă nu mai este aruncată direct şi brutal în curtea celuilalt. În funcţie de responsabilităţi, funcţii şi atribuţiuni guvernamentale, domnii miniştri se aşează periodic la masa tratativelor şi dezbat schimbul diplomatic de pisici moarte. Ca şi în alte domenii de activitate, Partidul Democrat are şi aici întîietate. Fiind partidul prezidentului, mă rog, din copilărie, PD are şansa de a se răsfăţa cu aruncatul pisicilor moarte în curtea aliatului. E drept, în ultima vreme, mămăliga liberală a explodat de cîteva ori, umplîndu-l de schije pe prezidentul Băsescu! Diplomaţia în materie de aruncat pisica moartă în curtea altuia cuprinde şi numeroase momente comice, pentru că nu trebuie să vă imaginaţi că toată lumea e ieşită din morgă. Imaginaţi-vă cît de hazliu este Boc cînd tîrăşte în spatele lui un ditamai motanul numa' bun de aruncat în curtea lui Tăriceanu! Nu ştiam eu de ce dumnealor preferă garduri atît de înalte şi electrocutate! Diplomaţia schimbului de pisici moarte cîştigă tot mai mult teren în actuala guvernare. De la cuvîntarea pesedistă a lui Băsescu din Parlamentul României, cînd şi-a făcut aliaţii de kakao cu fistic, pisica moartă în curtea altuia pare să influenţeze decisiv anumite jocuri politice. Ne-am convins că politicienii actualei puteri îşi schimbă frecvent blana, dar năravul, ba! În acest context, unele proverbe au fost adaptate realităţii înconjurătoare. Se scriu şi opere nemuritoare despre rolul diplomaţiei felinelor în dezvoltarea şi afirmarea plenară a politichiei noastre.