Şchiopu a revenit la antrenamentele Farului

Fosta mare echipă a FC Farul, care a jucat finala Cupei României în 2005, tinde să se reunească la Constanţa. Liberi de contract, Vasilică Cristocea şi Cosmin Paşcovici au început deja pregătirea sub comanda lui Marius Şumudică şi există posibilitatea să semeneze contracte cu gruparea de pe litoral. De ieri, la antrenamente s-a prezentat şi fostul căpitan al constănţenilor, Cristian Şchiopu, exclus din lot în iarnă, după un conflict cu fostul antrenor, Ion Marin. În vîrstă de 35 de ani, fundaşul central nu s-a mai pregătit cu echipa mare din decembrie, dar şi-a menţinut condiţie fizică, antrenîndu-se singur. În plus, el este liber de contract, după ce în urmă cu trei luni şi-a reziliat angajamentul cu FC Farul. “Sînt bucuros că am revenit şi am început deja antrenamentele. Chiar dacă de aproape opt luni nu m-am mai pregătit cu echipa, stau destul de bine la capitolul fizic. Voi continua antrenamentele pînă la sfîrşitul săptămînii, timp în care voi discuta şi cu cei din conducerea în vederea încheierii unui contract. Dacă vor fi mulţumite ambele părţi, voi semna din nou cu Farul”, a spus Şchiopu, care speră să jaoce din nou alături de Cristocea şi Paşcovici. “Sperăm să se reîntregească veche echipă, dar nu doar cu numele, ci şi cu rezultatele din teren. Ar fi super să joc din nou în tricoul alb-albastru şi să pun umărul la promovarea în prima ligă. Trebuie să se pună repede totul la punct şi să-i dăm drumul la treabă”, a explicat veteranul formaţiei constănţene. “Este prea devreme să mă pronunţ, dar Şchiopu este un jucător cu mare experienţă şi, dacă ne vom înţelege, voi fi bucuros să-l am în lot”, a declarat Marius Şumudică. Tot ieri a participat la antrenamentele Farului şi Dumitru Anuţă, un mijlocaş de la echipa CSM Medgidia, din Liga a III-a, în vîrstă de 19 ani, care dă probe la gruparea constănţeană. La şedinţa de pregătire de după-amiază şi-au făcut apariţia alţi doi fotbalişti care s-au antrenat sub comanda lui Şumudică. Gheorghe Badea, mijlocaş stînga, şi Nicolae Florian Buzea, fundaş central, provin de la fosta echipă de liga secundă Lotus Băile Felix, finanţată pînă în urmă cu cîteva luni de actualul patron al Farului, Giani Nedelcu.

Cum în liga secundă regulamentul obligă la prezenţa în teren a unui junior, constănţenii încearcă să rezolve această problemă prin aducerea unui jucător care să ocupe postul de fundaş stînga, rămas liber după plecarea lui Branislav Vukomanovic. Astfel, la sugestia lui Şumudică, s-au demarat discuţiile cu Andrei Sava, un internaţional de juniori în vîrstă de 18 ani, care a evoluat ultima oară la Progresul Bucureşti.

Astăzi, de la ora 9.30, pe terenul II al Complexului Sportiv din strada Primăverii, FC Farul va disputa un prim joc de verificare sub conducerea lui Marius Şumudică, urmînd să dea piept cu echipa secundă a clubului.