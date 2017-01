Şchiopu, Farmache, Cruceru şi Nae, trimişi la... juniori

Puşi pe lista de transferuri la finalul anului trecut, patru jucători ai Farului au avut parte de o surpriză neplăcută la reunirea de ieri a lotului. Cristi Şchiopu, Răzvan Farmache, Florentin Cruceru şi Marius Nae au fost anunţaţi de antrenorul Ion Marin că nu vor mai fi primiţi la antrenamentele echipei mari. “Farmache a intrat în ultimele şase luni de contract şi chiar dacă am avut două runde de negocieri la finalul sezonului trecut a refuzat prelungirea angajamentului. Mai mult, ne-am trezit că a depus memoriu reclamînd că nu şi-a primit banii, lucru complet neadevărat şi vom demonstra la comisii că avem dreptate. Eu nu pot primi în vestiar un jucător aflat în litigiu cu clubul. El, Şchiopu, Nae şi Cruceru nu se vor mai pregăti cu echipa mare şi vor fi puşi la dispoziţia clubului. Avem obligaţia de a le asigura echipamentul, a le plăti salariile şi a le crea condiţii de antrenament”, a explicat “Săpăligă”. Nemulţumiţi de decizia oficialilor grupării de pe litoral, cei patru jucători au mai primit o lovitură, fiind înştiinţaţi că trebuie să se prezinte la antrenamentele grupei de juniori B republicani, născuţi după 1992, unde se vor antrena sub comanda lui Eugen Şovăilă. “Am primit hîrtie din partea clubului să mă prezint la antrenamente la juniori, unde reunirea lotului este programată pe 12 ianuarie. Dacă aşa a considerat conducerea clubului, că nu mă mai pot antrena cu echipa mare, chiar dacă am jucat pînă în ultima etapă a turului, mă voi conforma. Aştept să se judece pe 13 ianuarie memoriul depus şi sper să fiu declarat liber de contract şi să-mi găsesc alt angajament”, a declarat Farmache. “Mă forţează să plec, dar eu voi merge la antrenamente la juniori pentru că am contract cu Farul încă un an şi jumătate şi vreau să-l respect. În plus, vom merge la judecată pentru amenda de 12.000 de dolari pe care mi-au dat-o”, a explicat veteranul în vîrstă de 35 de ani, Cristi Şchiopu. “Eu nu am semnat contract cu echipa de juniori, dar conducerea are dreptul să ia această decizie şi trebuie să o respectăm. Mă voi prezent la antrenamente, dar pe 14 ianuarie este programată judecarea recursului depus de Farul împotriva mea şi sper să fiu declarat încă o dată liber de contract”, a adăugat Marius Nae. “Mă voi prezenta la antrenamente pentru că am contract cu Farul şi trebuie să respect decizia clubului. Mi s-a spus că s-a făcut lotul pentru retur şi nu fac parte din acesta, dar alte explicaţii nu mi s-au dat. Sper să-mi găsesc altă echipă”, a declarat Cruceru.

În schimb, portarul Adrian Vlas a fost primit la antrenamente, deşi se părea că va avea parte de acelaşi tratament. “La Vlas ne-am reconsiderat poziţia. Chiar dacă a greşit în tur şi am pierdut puncte din cauza lui, este un portar valoros”, a spus Ion Marin.